Китайцы показали уникальную подушку для комфортного сна
В Китае стартовали продажи инновационной подушки, созданной для любителей поспать в обнимку с одеялом. Об этом пишет Телеграм-канал «Пул N3».
Устройство призвано помочь людям, страдающим от бессонницы. Новинка примечательно наличием специального плейлиста. Подборка успокаивающей музыки, способствующей расслаблению, сократит путь до царства Морфея. Кроме того, подушка имеет функцию похлопывания, которая представлена в виде легких успокаивающих движений, помогающих погрузиться в сон.
Разработка сочетает в себе элементы заботы и современных технологий, предлагая пользователям новый уровень комфорта во время отдыха.
