ПФКИ продолжает приём заявок на второй грантовый конкурс 2026 года
Президентский фонд культурных инициатив объявил о начале приёма заявок на второй основной грантовый конкурс 2026 года. Проекты принимаются с 15 октября по 2 декабря 2025 года.
Конкурс ориентирован на поддержку инициатив в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Среди приоритетных направлений — продвижение традиционных российских ценностей, сохранение историко-культурного наследия, расширение доступа граждан к культурным ресурсам, создание условий для развития творческих способностей и укрепления общественного единства.
Грантовый механизм ПФКИ позволяет творческим коллективам и организациям получить финансирование и заручиться поддержкой профессионального сообщества для реализации идей, соответствующих направлениям конкурса.
Подробная информация опубликована на официальном сайте фонда.
Читайте также: