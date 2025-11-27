ПФКИ продолжает приём заявок на второй грантовый конкурс 2026 года

27 ноября 2025, 11:57

Фото: пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив объявил о начале приёма заявок на второй основной грантовый конкурс 2026 года. Проекты принимаются с 15 октября по 2 декабря 2025 года.