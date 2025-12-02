ПФКИ завершает приём заявок на второй основной грантовый конкурс-2026

02 декабря 2025, 12:40

Фото: пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте подачи проектов на второй основной конкурс грантов 2026 года. Приём заявок продолжается с 15 октября по 2 декабря 2025 года. Пройти регистрацию на участие можно до 23:30.