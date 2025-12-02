ПФКИ завершает приём заявок на второй основной грантовый конкурс-2026
Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте подачи проектов на второй основной конкурс грантов 2026 года. Приём заявок продолжается с 15 октября по 2 декабря 2025 года. Пройти регистрацию на участие можно до 23:30.
Программа ориентирована на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В числе ключевых приоритетов — инициативы, посвящённые укреплению традиционных российских ценностей, сохранению историко-культурного наследия, расширению доступа граждан к культурным практикам и развитию творческого потенциала. Отдельное внимание уделяется проектам, способствующим укреплению общественного единства.
Грантовая поддержка Президента РФ распределяется на конкурсной основе. ПФКИ дважды в год проводит основные конкурсы и финансирует инициативы по 12 направлениям, обеспечивая творческим коллективам необходимые инструменты и партнёрские возможности для реализации проектов.
Подробная информация и условия участия размещены на официальном сайте фонда.
