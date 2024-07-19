Пианиста Евгения Кисина* внесли в реестр иноагентов

Фото: сайт Минюста РФ
Министерство юстиции России обновило список иностранных агентов. Дополненный перечень представлен на сайте ведомства.
В реестр попали сын советского поэта Александра Галича архиепископ Григорий Михнов-Вайтенко*, пианист Евгений Кисин*, а также бывший офицер КГБ, блогер Юрий Швец*.
Также сообщается, что из реестра в связи с ликвидацией была исключена некоммерческая организация фонд «Правовая инициатива».
Днём ранее на сайте Минюста появилась информация о том, что издание The Moscow Times* и Фонд Карнеги за Международный Мир* внесены в реестр иностранных агентов.
Также в список ранее была внесена правнучка легендарного советского лётчика Валерия Чкалова.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Также сообщается, что из реестра в связи с ликвидацией была исключена некоммерческая организация фонд «Правовая инициатива».
Днём ранее на сайте Минюста появилась информация о том, что издание The Moscow Times* и Фонд Карнеги за Международный Мир* внесены в реестр иностранных агентов.
Также в список ранее была внесена правнучка легендарного советского лётчика Валерия Чкалова.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова