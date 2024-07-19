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Пианиста Евгения Кисина* внесли в реестр иноагентов

Минюст: сын советского поэта Галича Михнов-Вайтенко* внесён в реестр иноагентов
19 июля 2024, 17:46
Фото: сайт Минюста РФ

Фото: сайт Минюста РФ

Министерство юстиции России обновило список иностранных агентов. Дополненный перечень представлен на сайте ведомства.
В реестр попали сын советского поэта Александра Галича архиепископ Григорий Михнов-Вайтенко*, пианист Евгений Кисин*, а также бывший офицер КГБ, блогер Юрий Швец*.

Также сообщается, что из реестра в связи с ликвидацией была исключена некоммерческая организация фонд «Правовая инициатива».



Днём ранее на сайте Минюста появилась информация о том, что издание The Moscow Times* и Фонд Карнеги за Международный Мир* внесены в реестр иностранных агентов.

Также в список ранее была внесена правнучка легендарного советского лётчика Валерия Чкалова.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
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#россия
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В Звенигороде снесли ветхий двухэтажный дом
19 июля 2024, 17:45

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Аварийный многоквартирный жилой дом снесли на улице Герцена в Звенигороде Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Кирпичный двухэтажный многоквартирный дом общей площадью около 260 квадратных метров был построен в 1962 году. По результатам обследования дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Восемь расположенных в доме жилых помещений расселили, а во втором квартале текущего года обветшавшую постройку снесли», — говорится в сообщении.
В настоящее время здание полностью демонтировано, участок очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся землю, ещё не принято.

Всего на территории Одинцовского округа было выявлено 938 аварийный построек, недостроев и объектов, возведённых без разрешительных документов. В настоящее время снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 780 объектов. Работа в этом направлении будет продолжена.

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Строительство детсада на 320 мест в Солнечногорске завершат до конца лета
19 июля 2024, 17:04

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад, рассчитанный на 320 воспитанников, возводят в микрорайоне Рецкино-2 в Солнечногорске, строительная готовность объекта достигла уже 70%, завершить работы должны до начала учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас в здании монтируют внутренние перегородки, шпатлюют стены, монтируют двери, укладывают плитку и штукатурят потолки. Кроме того, ведутся электромонтажные работы и обустройство системы вентиляции. Прилегающую территорию благоустраивают. На объекте заняты 197 человек», — говорится в сообщении.
Работы ведутся в рамках подмосковной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Новый детский сад откроет двери для воспитанников уже 1 сентября.

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#министерство строительного комплекса мо
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Магистральную теплосеть Дзержинского отремонтируют к старту отопительного сезона
19 июля 2024, 16:47

Фото: телеграм-канал Евгения Хромушина

Модернизация теплосети М-5 в городе Дзержинском идёт по плану. Завершить работы планируется в срок, сообщил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
«Приехали в Дзержинский городской округ проверить работы по перекладке основной тепломагистрали М-5. Этот объект крайне важен, так как обеспечивает теплом более половины населения округа, а это почти 40 тыс. человек. Сеть построена ещё в 60-е годы прошлого века и обладает высокой степенью износа, поэтому губернатор Андрей Воробьёв принял решение капитально отремонтировать тепломагистраль за счёт средств резервного фонда Московской области. Работы идут по графику, завершим ремонт вовремя – к началу отопительного сезона», – приводит слова Хромушина пресс-служба регионального Минэнерго.
Сейчас идёт капремонт магистральной теплосети, которая обеспечивает отоплением и горячей водой 121 многоквартирный дом, социальные объекты и предприятие оборонно-промышленного комплекса.

Как напомнили в министерстве, после окончания отопительного периода теплоэнергетики провели на объекте гидравлические испытания, которые выявили необходимость замены повреждённого и изношенного магистрального трубопровода для безаварийного прохождения нового осенне-зимнего периода.

Ранее сообщалось, что в Дзержинском обновят и другие объекты теплоснабжения. Так, в 2024-25 годах проведут капремонт шести центральных тепловых пунктов – на улицах Лермонтова, Томилинской, Угрешской, Академика Жукова и Лесной. К 2026-му модернизируют шесть участков сетей на улицах Шама, Академика Жукова, Дзержинской и Лермонтова.

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#дзержинский
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#евгений хромушин
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье приставы взыскали с алиментщиков более 1,429 млрд рублей
19 июля 2024, 16:46

Фото: iStock/Motortion

Свыше одного миллиарда 429 миллионов рублей долгов по алиментам взыскали подмосковные судебные приставы за первые шесть месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Московской области.
«Доля исполнительных производств по взысканию алиментов в пользу детей составила 91,3% от всех исполнительных производств. Взыскано было более 1,429 млрд рублей, что на 217 миллионов рублей больше, чем за первое полугодие прошлого года», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что более 6,7 тыс. исполнительных производств на общую сумму около 752 млн рублей были приостановлены по заявкам участников СВО и их родственников.

В ведомстве подчеркнули, что приоритетным направлением в работе судебных приставов Московской области являются социально значимые категории исполнительных документов.

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#приставы
#алименты
#долги
#московская область
#подмосковье
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Подмосковных водителей в выходные проверят на трезвость и подарят алкотестеры
19 июля 2024, 16:09

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Рейды по проверке водителей на предмет употребления спиртных напитков проведут на территории Московской области в ближайшие выходные, 20 и 21 июля, в рамках социального раунда «Трезвый водитель», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Инспекторы ДПС будут использовать метод массовой проверки. Суть этого метода состоит в том, чтобы проверить максимальное количество водителей на выбранном участке, потом переместиться на другую точку и провести тотальную проверку там», — говорится в сообщении.
Кроме того, отдельные группы ДПС будут проводить выборочные проверки.

В ходе рейдов водителям также планируется вручать информационные буклеты, дополненные трубкой трезвости — чтобы человек, прежде чем садиться за руль, мог сам проверить концентрацию паров алкоголя в своём дыхании.

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#подмосковье
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Врач назвала эффективные упражнения для улучшения сексуальной функции у мужчин
Врач Попова: упражнения улучшают сексуальную функцию у мужчин
19 июля 2024, 15:40

Фото: iStock/Denisfilm

Врач-уролог Марина Попова заявила, что регулярные физические упражнения помогают поддерживать и улучшать сексуальную функцию у мужчин. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что упражнения способствуют правильному регулированию тестостерона и эстрогена в организме, а также помогают сжигать жир, что положительно сказывается на половой функции у мужчин. По словам специалиста, в число наиболее эффективных упражнений для поддержания сексуальной функции у мужского пола входят: подъем таза от пола, наклоны спины в положении стоя, вращение бедрами, приседания и отжимания.

Примечательно, что интенсивность упражнений следует повышать постепенно, а эффект будет заметен исключительно при регулярных тренировках.

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#здоровье
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Украинцами запрещено пожимать руки российским спортсменам на Олимпийских играх
URA.ru: украинские спортсмены не поприветствуют россиян на ОИ-2024
19 июля 2024, 15:24

Фото: IStock/Alexandros Michailidis

Президент украинского олимпийского комитета Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам запрещено приветствовать россиян на Олимпийских играх в Париже, в том числе пожимать им руки, передает URA.ru.
Он отметил, что этот вопрос решен с европейскими спортивными организациями и договоренность окончательная.

Ранее ведущие российские телеканалы сообщили, что не планируют устраивать показ будущих Олимпийских игр в Париже. Эту идею поддержал режиссер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух, который отметил, что все, кто действительно хотят посмотреть соревнования, найдут для этого другой способ.

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В Клину спасатели освободили котёнка, застрявшего под капотом
19 июля 2024, 15:21

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Котёнка, застрявшего в моторном отсеке легкового автомобиля, спасли работники Мособлпожспаса, инцидент произошёл в подмосковном Клину, сообщает пресс-служба ведомства.
«За помощью к спасателям обратилась местная жительница. Она рассказала, что перед поездкой обнаружила одного котёнка под своей машиной. Она достала его и отдала обратно маме-кошке, живущей во дворе. Однако когда начала движение, то снова услышала мяуканье. Тогда женщина остановилась и позвонила в единую службу экстренных вызовов «Система-112», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели обследовали автомобиль и выяснили, что котёнок забрался в узкое отверстие под двигателем и не может вылезти оттуда. Чтобы вызволить пленника, спасатели сняли колесо машины.

Освобождённого котёнка женщина привезла обратно во двор — к его семье.

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Фотографии «окровавленного» хирурга из украинской больницы «Охматдет» оказались постановкой
Фотографии хирурга из украинской больницы «Охматдет» оказались постановочными
19 июля 2024, 15:18

Фото: iStock/ShutterOK

Кадры с медиком в окровавленной одежде из украинской больницы «Охматдет», которые тиражировались на Западе, оказались постановочными. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на украинские СМИ.
В сети появились кадры, на которых украинский полицейский обливает из пакета красной жидкостью человека в медицинском халате. После чего этот же «врач» появится в качестве сотрудника больницы «Охматдет» на кадрах, опубликованных мировыми изданиями.




Напомним, 8 июля ракета попала в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Медицинское учреждение находится в Шевченковском районе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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