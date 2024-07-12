Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ**» и проект «Русский криминал**» признали иноагентами

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Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов проекты «ВЧК-ОГПУ*», «Русский криминал*», сообщается на сайте ведомства.
Минюст указал, что данные медиакомпании занимались распространением ложных сведений о деятельности публичной власти РФ и деятельности вооруженных сил, направленных на формирование негативного образа военнослужащих РФ.
Ранее сообщалось, что педиатра Надежду Буянову уволили с работы после ее заевления маленькому ребенку о том, что ее отец, погибший на СВО, являлся «законной мишенью для Украины». Сейчас ее увольнение признали незаконным.
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*Организации признанные в России иностранными агентами
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Олег Дикий