Пик обрушившегося на Московский регион снегопада ожидается утром 9 января

09 января 2026, 05:58

Фото: iStock/likeajoke

Наиболее интенсивные осадки от циклона «Фрэнсис» настигнут москвичей и жителей области в период с 06:00 до 12:00. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.