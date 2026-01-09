Пик обрушившегося на Московский регион снегопада ожидается утром 9 января
Наиболее интенсивные осадки от циклона «Фрэнсис» настигнут москвичей и жителей области в период с 06:00 до 12:00. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
Согласно данным метеорологов, в первые три часа высота снежного покрова может увеличиться на 5,5 см. Ещё столько же снега, как ожидается, выпадет до 12:00.
После полудня интенсивность осадков начнёт постепенно снижаться. Синоптики отметили, что за последние двое суток в регионе выпало от 25 до 35 см снега.
Циклон «Фрэнсис» принёс в Москву сложную погодную обстановку. Сильную метель, снежные заносы и гололедицу сопровождают порывы ветра, достигающие 15–18 м/с.
