Минтранс Подмосковья призывает отказаться от поездок во время метели — видео
Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
8–9 января в Московской области прогнозируется сильный снегопад. Порывы ветра могут достигать 18 м/с, на дорогах вероятны гололедица и снежные заносы. Местами высота снежного покрова может увеличиться до 40 сантиметров.
Минтранс Подмосковья просит водителей и пешеходов соблюдать повышенную осторожность и, по возможности, отказаться от поездок на личном автомобиле, особенно на дальние расстояния.
Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, дорожные службы региона постоянно отслеживают погодную обстановку и проведут необходимые работы по уборке снега и противогололёдной обработке на региональных трассах.
Он также призвал не оставлять автомобили под деревьями и неустойчивыми конструкциями и не парковаться так, чтобы мешать работе коммунальной и дорожной техники.
