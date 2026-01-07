Частые разговоры на морозе грозят проблемами с зубами

07 января 2026, 16:11

Врач Лысенков: частые разговоры на морозе могут привести к повреждению эмали

Фото: iStock/Marina Demeshko

Частые разговоры на холодном воздухе зимой могут привести к повреждению зубной эмали. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал стоматолог-терапевт Павел Лысенков.