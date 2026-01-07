Частые разговоры на морозе грозят проблемами с зубами
Частые разговоры на холодном воздухе зимой могут привести к повреждению зубной эмали. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал стоматолог-терапевт Павел Лысенков.
По его словам, все ткани человеческого организма сжимаются на холоде и расширяются от тепла. Такие перепады температуры провоцируют появление микротрещин на эмали. Риск увеличивается, если пить горячие или холодные газированные напитки на морозе.
Кроме того, зимой снижается выработка слюны, которая помогает нейтрализовать кислоты и поддерживать здоровье эмали. Ее нехватка делает зубы более уязвимыми к внешним воздействиям.
Специалист также советует не разговаривать долго на улице в морозную погоду, так как это может привести не только к пересыханию слизистой оболочки полости рта, но и к дополнительной нагрузке на эмаль. При появлении чувствительности зубов Лысенков рекомендует обратиться к врачу для диагностики и подбора ухода.
