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В подтопленном Орске погибли четыре человека

Мэрия: из четырех погибших в Орске два человека умерли от сердечного приступа
07 апреля 2024, 10:58
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Четыре человека скончались в оренбургском Орске, затопленном из-за прорыва дамбы. Об этом сообщает мэрия города.


По информации властей, смерть местных жителей не связана с последствиями паводков. Двое скончались от сердечного приступа, один человек умер по естественным причинам, еще один житель Орска скончался в результате суицида.

Напомним, прорыв дамбы произошел пятого апреля. Из города стали массово эвакуировать людей. В настоящее время жители, пострадавшие от затопления, находятся в пунктах временного размещения. По поручению президента России Владимира Путина, в регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

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Девять человек пострадали при пожаре на нефтяной платформе в Мексиканском заливе
07 апреля 2024, 11:02

Фото: istockphoto/NiseriN

В Мексиканском заливе возник сильный пожар на нефтедобывающей платформе. В результате пострадали девять человек.
Как сообщает информационное агентство Reuters, загорелась одна из платформ, принадлежащих мексиканской государственной энергетической компании Pemex. Различные травмы получили девять рабочих. В заявлении Pemex, которое цитирует агентство, указано, что двое из пострадавших являются сотрудниками компании. Остальные семеро представляют другие организации. Угрозы жизни пострадавших нет.

Пожар вспыхнул накануне, 6 апреля, поздно вечером. Возгорание возникло в части платформы Akal B, где расположены газопроводы. На видео и фотографиях, сделанных с воздуха, видны огромные клубы чёрного дыма, поднимающиеся от нефтегазового объекта.

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#газопровод
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В Приморье закончили расследовать дело о любовной надписи на памятнике
СК завершил расследование дела из-за надписи Akosh+Sasha на острове Русский
07 апреля 2024, 10:07

Фото: istock /blinow61

Сотрудники следствия завершили выяснение обстоятельств по уголовному делу за осквернение памятника. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СКР по Приморскому краю.
Фигурантами уголовного дела стали 23-летний уроженец из Узбекистана и его 24-летняя подруга. 23 марта текущего года пара оставила на Поспеловской батареи Владивостокской крепости на острове Русский надпись «Sasha Akosh».

Правоохранителям молодые люди завили, что не знали о том, что надпись наносят на памятнике, приняв его за обычную стену.

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#уголовное памятник
#следственный комитет
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Начальник пожарной команды «Крокуса» стал фигурантом уголовного дела
07 апреля 2024, 08:17

Фото: iStock/subinpumsom

Ответственный за пожарную безопасность подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холла» стал фигурантом уголовного дела, об этом сообщили в правоохранительных органах.
Кроме того, уголовное дело возбуждено на начальника пожарной команды «Крокус Сити Холла».

Оба фигуранта в настоящее время находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело открыто по статье о халатности в связи с предполагаемым несоблюдением норм пожарной безопасности.

По версии следствия, из-за преступной халатности ответственных за пожарную безопасность, последствия трагедии в «Крокусе» оказались более тяжелыми.

Напомним, из горящего здания «Крокуса» люди не могли выбраться самостоятельно. Аварийные выходы были закрыты, а пожарная сигнализация не сработала. В настоящее время продолжают выясняться все обстоятельства произошедшего.

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#уголовное безопасность
#теракт
#крокус сити холл
#подмосковье
#пожарная безопасность
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В Татарстане заявили о ликвидации пожара после хлопка газа в жилом доме
МЧС: В Нурлате полностью ликвидировали пожар после взрыва баллона в жилом доме
07 апреля 2024, 06:22

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Взрыв газового баллона и пожар в доме в городе Нурлат Республики Татарстан полностью потушены, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
По данным ведомства, огонь в здании полностью потушен.

«Пожар в Татарстане полностью ликвидирован», – говорится в сообщении.

Напомним, что взрыв газа произошел вечером в субботу 6 апреля, сообщалось, что двухэтажный жилой дом загорелся в результате взрыва газовоздушной смеси. Площадь пожара составляет 80 квадратных метров.

По данным МЧС РФ, в результате инцидента один человек получил травмы, не совместимые с жизнью, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, причиной пожара в доме в Нурлате стал взрыв газового баллона при устройстве натяжного потолка.

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#мчс
#россия
#татарстан
#пожар
#газ
#взрыв бытового газа
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В Оренбурге из-за паводка ограничено движение автомобилей
В Оренбурге из-за паводка ограничили движение автомобилей до 15 апреля
07 апреля 2024, 05:37

Фото: iStock/horkins

Власти Оренбурга ввели частичные ограничения на движение транспорта до 15 апреля в связи с паводком, сообщает информационное агентство ТАСС.
«Для безопасности оренбуржцев с 22:00 (20:00 мск) 6 апреля по 23:00 (21:00 мск) 15 апреля введено частичное ограничение движения автомобильного транспорта», – сказано в сообщении.

Отмечается, что шесть улиц и пять переулков, которые могут представлять угрозу для передвижения, были перекрыты. Кроме того, в городе начали возводить искусственную насыпь, чтобы предотвратить подход воды к жилым кварталам.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин спрогнозировал, что уровень воды в реке Урал достигнет опасной отметки вечером в воскресенье, 7 апреля. Градоначальник заявил, что граждане, которые добровольно не покинут опасные районы, будут эвакуированы в принудительном порядке.

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#наводнение
#паводок
#оренбургская область
#спасатели
#мчс
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Беспилотники ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области
Гладков: БПЛА ВСУ нанесли массированную атаку по Белгородской области
07 апреля 2024, 04:33

Фото: iStock/vadimrysev

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) одновременно атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, в поселке Ленинский Шебекинского городского округа было сброшено взрывное устройство, в результате чего на крыше одного из домов возник пожар, который был немедленно потушен пожарными бригадами.

В селе Дроновка Грайворонского района загорелись четыре автомобиля, а беспилотник FPV повредил линию газопередачи.
Гладков сообщил, что пожарные приступят к тушению пожара в течение дня. Он добавил, что пострадавших нет.

Накануне ВСУ обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе, в результате чего был поврежден один дом. Это была уже третья атака региона за день.

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#вячеслав гладков
#белгородская область
#россия
#всу
#бпла
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После взрыва газового баллона в Татарстане возбудили уголовное дело
СК: Уголовное дело возбуждено после взрыва газового баллона в Нурлате
07 апреля 2024, 02:05

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело возбуждено после взрыва газового баллона в городе Нурлат в Республике Татарстан. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС на основании сообщения Следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.
По данным ведомства, инцидент подпадает под пункт «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Взрыв газа произошел вечером в субботу 6 апреля. Огонь охватил четыре квартиры и уничтожил наружные стены двух подъездов. По предварительным данным, причиной хлопка в квартирах стал взрыв газового баллона во время строительных работ по установке натяжного потолка.

В результате происшествия пострадали два человека, один погиб.

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#татарстан
#ск рф
#уголовное дело
#взрыв бытового газа
#мчс
#спасатели
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В Израиле на митинге автомобиль въехал в толпу
Полиция Израиля: На митинге в Тель-Авиве в толпу въехал автомобиль
07 апреля 2024, 00:36

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Три человека получили ранения в результате наезда автомобиля на демонстрантов в Тель-Авиве, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на израильскую полицию.
Инцидент произошел недалеко от места проведения митинга с требованием освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа.

«Водитель задел трех человек и продолжал ехать, пока его не остановила полиция», – уточнили в пресс-службе.

Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Водитель был задержан и в настоящее время допрашивается полицией.

Ранее сообщалось, что Израиль и США привели армии в состояние повышенной готовности в связи с якобы полномасштабной атакой Ирана.

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#израиль
#митинг
#автомобиль
#сша
#иран
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Один человек погиб и двое пострадали после пожара в результате взрыва газа в Татарстане
МЧС: Один человек погиб и двое пострадали после взрыва газа в Татарстане
06 апреля 2024, 23:44

Фото: iStock/vichie81

Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва газа в Нурлате, республика Татарстан, сообщается в заявлении МЧС России.
«В результате происшествия пострадали три человека, из них один погиб», — отмечается в заявлении ведомства.

На месте происшествия работают 40 спасателей и 12 единиц техники.

Предварительной причиной инцидента считается взрыв газового баллона, произошедший при монтаже натяжного потолка. В доме были зарегистрированы 22 человека.

Ранее, вечером 6 апреля, в городе Нурлат произошел взрыв газа и пожар. Сотрудники МЧС спасли из-под завалов одного человека, еще трое были эвакуированы.

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#татарстан
#взрыв бытового газа
#мчс
#спасатели
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