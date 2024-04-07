В подтопленном Орске погибли четыре человека

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Четыре человека скончались в оренбургском Орске, затопленном из-за прорыва дамбы. Об этом сообщает мэрия города.
По информации властей, смерть местных жителей не связана с последствиями паводков. Двое скончались от сердечного приступа, один человек умер по естественным причинам, еще один житель Орска скончался в результате суицида.
Напомним, прорыв дамбы произошел пятого апреля. Из города стали массово эвакуировать людей. В настоящее время жители, пострадавшие от затопления, находятся в пунктах временного размещения. По поручению президента России Владимира Путина, в регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
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Анастасия Хохлова