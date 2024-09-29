Пыльная буря накрыла несколько регионов России

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Пылевые бури накрыли собой южные регионы РФ — Ставропольский край, Республику Калмыкия, Ростовскую и Волгоградскую области. Об этом информирует URA.RU.
Уточняется, что на дорогах нулевая видимость, а небо окрашено в рыжий цвет. На трассе Элиста — Арзгир — Минеральные Воды было ограничено движение.
В настоящее время ситуация становится хуже из-за порывов сильного ветра. Госавтоинспекция МВД России просит автомобилистов соблюдать правила и скоростной режим.
Ранее сообщалось, что В США людей, отказавшихся от эвакуации из-за урагана «Хелен», попросили написать на руках личные данные. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В настоящее время ситуация становится хуже из-за порывов сильного ветра. Госавтоинспекция МВД России просит автомобилистов соблюдать правила и скоростной режим.
Ранее сообщалось, что В США людей, отказавшихся от эвакуации из-за урагана «Хелен», попросили написать на руках личные данные. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова