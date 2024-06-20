Убитые люди и перевернутые машины: последствия смерча и урагана в Москве и области, число жертв, видео

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20 июня на Москву и Московскую область обрушился сильнейший шторм, о котором прежде предупреждали синоптики. Из-за непогоды падали деревья, конструкции, на некоторых улицах парализовало движение. Кроме того, в регионе есть погибшие и пострадавшие в результате ливня и урагана. О последствиях экстремальных погодных условий расскажет редакция «Радио 1».
Предупреждения синоптиков об урагане в Москве 20 июня 2024
Накануне жители столичного региона получили предупреждения о надвигающемся урагане «Эдгар». Синоптики сообщали, что в городе ожидаются гроза, ливень, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 18–23 м/с. Также сообщалось о возможности формирования смерчей.
Ураган в Москве: погибшие
Во второй половине дня регион настиг ураган. Число погибших из-за непогоды в Москве увеличилось до двух, сообщили в оперативных службах. Один мужчина был насмерть придавлен деревом, поваленным ураганом. Трагедия случилась в Тимирязевском районе. В Басманном районе столицы на мужчину обрушились строительные леса, спасти пострадавшего не удалось.
Пострадавшие в результате урагана
В экстренных службах столицы сообщили, что в результате урагана пострадали не менее десяти человек. Два москвича получили травмы во время поездки на трамвае: кусок сорванной крыши влетел в состав, ранив пассажиров. В двух районах Москвы на пешеходов рухнули деревья. Жертвами стали 79-летний мужчина и 69-летняя пенсионерка. Обоих удалось спасти.
В Царицынский пруд порывом ветра сдуло женщину. Для спасения утопающей на место инцидента был направлен катер. Огромное дерево рухнуло на автомобиль, в котором в этот момент находился водитель. Москвич оказался заблокированным в авто и не мог освободиться самостоятельно. Спасательные службы извлекли пострадавшего и направили в больницу.
Ураган перевернул биотуалет, в котором находился мужчина. Конструкция упала дверью вниз, в результате чего пострадавшему пришлось обращаться в экстренные службы.
Последствия непогоды на дорогах Подмосковья устраняют более 200 бригад
Последствия урагана в Московской области
В Московской области из-за урагана пострадал один человек. Погибших в результате непогоды нет. В оперативных службах также сообщили, что вследствие урагана в 23 городских округах Подмосковья упало около 200 деревьев, повреждено 26 автомобилей в 10 городских округах. В настоящее время коммунальные службы ликвидируют последствия урагана: восстанавливается электроснабжение, убираются упавшие деревья.
Жители Московского региона увидели смерч
В социальных сетях жители Москвы и Подмосковья делятся роликами с редким природным явлением – смерчем. Так, вихри образовались в районе Лобни и Лосино-Петровского.
В районе «Москва-Сити» мощные порывы ветра буквально сносили прохожих. На опубликованных в телеграм-каналах кадрах видно, как ураган застиг девушку, которая была вынуждена передвигаться на четвереньках в поисках укрытия. На севере столицы на Долгопрудной аллее очевидцы запечатлели опрокинутую «Газель». Машина была припаркована у многоквартирного дома, а после шторма лежала на боку.
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