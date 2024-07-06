Ураган «Орхан» парализовал работу аэропорта Шереметьево — видео

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Работу аэропорта Шереметьево парализовал ураган «Орхан». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры из авиагавани. Пассажиры столкнулись с дикой задержкой рейсов или же вовсе с их отменой, а также с огромными очередями для обмена или покупки билетов. Пресс-служба аэропорта пока никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию.
По словам очевидцев, они приехали в аэропорт накануне вечером, но улететь не смогли, проведя практически всю ночь в попытках вернуть билеты или в ожидании отложенного рейса. Утром большая часть пассажиров улетела. Более двух десятков рейсов до сих пор задерживаются, хотя должны были вылететь до девяти часов утра.
Из-за ухудшения погоды в Москве объявили штормовое предупреждение, на город обрушилась стихия в виде урагана «Орхана» с мощными ливнями и сильными порывами ветра. По сообщению Росавиации, девять рейсов, направлявшихся в Шереметьево, ушли из-за непогоды на запасные аэродромы.
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Никита Кротов