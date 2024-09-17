На Земле началась магнитная буря, близкая к максимальному уровню

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После прохождения плазменного облака, недавно выброшенного Солнцем, на Земле возникла магнитная буря, достигающая почти максимального уровня. Об этом проинформировали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, пишет РИА Новости.
Магнитные бури делятся на несколько категорий в зависимости от их интенсивности и воздействия на Землю. Каждая буря имеет свои характеристики и может по-разному влиять на технологии и природу на планете.
Сообщается, что скачок параметров окружающего космического газа был зафиксирован в 01:30 по московскому времени, а в 04:30 произошли значительные изменения.
Согласно данным лаборатории, наземные магнитометры зафиксировали начало магнитной бури с уровнем 3.66, что близко к четырем баллам по пятибалльной шкале. Помимо этого, там добавили, что событие пока продолжается. Однако длительным оно быть не должно.
Ранее стало известно, что на Солнце произошла одна из самых сильных с 2017 года вспышек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«После 10 часов нахождения в периферийных областях солнечного плазменного облака планету всё же зацепило ядром выброса», — отмечается в сообщении.
Сообщается, что скачок параметров окружающего космического газа был зафиксирован в 01:30 по московскому времени, а в 04:30 произошли значительные изменения.
Согласно данным лаборатории, наземные магнитометры зафиксировали начало магнитной бури с уровнем 3.66, что близко к четырем баллам по пятибалльной шкале. Помимо этого, там добавили, что событие пока продолжается. Однако длительным оно быть не должно.
Ранее стало известно, что на Солнце произошла одна из самых сильных с 2017 года вспышек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова