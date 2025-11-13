Пилот без диплома годами выполнял пассажирские рейсы

13 ноября 2025, 19:38

В Европе пилот без диплома несколько лет выполнял пассажирские рейсы

Фото: iStock/ViktorCap

Мужчина устроился пилотом на пассажирский Airbus A320 и в течение нескольких лет выполнял рейсы с разными европейскими авиакомпаниями, не имея при этом необходимого диплома. Об этом пишет немецкий отраслевой журнал Aero Telegraph.