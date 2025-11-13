Пилот без диплома годами выполнял пассажирские рейсы
Мужчина устроился пилотом на пассажирский Airbus A320 и в течение нескольких лет выполнял рейсы с разными европейскими авиакомпаниями, не имея при этом необходимого диплома. Об этом пишет немецкий отраслевой журнал Aero Telegraph.
По данным издания, лжепилот с инициалами Л.А.Б. работал в Avion Express, Eurowings и Garuda Indonesia. Avion Express предоставляет в аренду самолёты и экипажи другим перевозчикам, среди которых SunExpress, Norwegian Air Shuttle, LOT Polish Airlines и easyJet, однако точные рейсы мошенника с этими компаниями неизвестны.
В ответ на запрос журналистов Avion Express подтвердила, что этот человек действительно работал пилотом в компании и отметила, что после появления непроверенной информации о его квалификации началось внутреннее расследование, которое продолжается до сих пор.
Издание не уточняет, сколько рейсов лжепилот выполнил с поддельными документами.
Читайте также: