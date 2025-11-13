Пассажир российского самолета отказался от полета в последний момент

13 ноября 2025, 18:54

Пассажир рейса из Хабаровска не полетел в Москву в последний момент

Фото: istockphoto/aapsky

Пассажир российской авиакомпании в последний момент отказался продолжать полёт и вынудил экипаж вернуться к терминалу. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.