Пассажир российского самолета отказался от полета в последний момент

Пассажир рейса из Хабаровска не полетел в Москву в последний момент
Пассажир российской авиакомпании в последний момент отказался продолжать полёт и вынудил экипаж вернуться к терминалу. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.
По информации СМИ, инцидент произошёл 10 ноября на рейсе из Хабаровска в Москву. Вскоре после появления лайнера на взлетной полосе пилоты по требованию инициатора вернули судно на стоянку.
Причины его отказа и дальнейшая судьба путешественника не раскрываются.
Ранее также сообщалось, что туристку из Индии не посадили в самолёт из‑за тяжёлых травм, полученных в ДТП.
