Крупнейший лоукостер Азии планирует запустить прямые рейсы в Россию

Фернандес: AirAsia хочет запустить прямые рейсы в Россию в течение 6 месяцев
Фото: istockphoto/Dushlik

Крупнейший азиатский лоукостер AirAsia планирует начать прямые рейсы между Бангкоком и Москвой в течение примерно шести месяцев.



Об этом сообщил ТАСС председатель правления компании Тони Фернандес. По его словам, команда авиакомпании нашла подходящие самолёты и сейчас согласовывает с страховыми компаниями вопросы, связанные с оплатой.

Ранее, 23 октября, замглавы Минтранса Владимир Потешкин заявлял, что прямые перелёты между Россией и Малайзией могут появиться уже в этом году.

Перед этим сообщалось, что в Австралии после посадки загорелся самолет с пассажирами.

