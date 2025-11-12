Крупнейший лоукостер Азии планирует запустить прямые рейсы в Россию
Фернандес: AirAsia хочет запустить прямые рейсы в Россию в течение 6 месяцев
Крупнейший азиатский лоукостер AirAsia планирует начать прямые рейсы между Бангкоком и Москвой в течение примерно шести месяцев.
Об этом сообщил ТАСС председатель правления компании Тони Фернандес. По его словам, команда авиакомпании нашла подходящие самолёты и сейчас согласовывает с страховыми компаниями вопросы, связанные с оплатой.
Ранее, 23 октября, замглавы Минтранса Владимир Потешкин заявлял, что прямые перелёты между Россией и Малайзией могут появиться уже в этом году.
