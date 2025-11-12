Туристку из Индии отказались сажать в самолет из-за тяжелых травм после ДТП

12 ноября 2025, 20:10

Туристку с травмами после ДТП не посадили в самолет в аэропорту Таиланда

Фото: istockphoto/Sitikka

Индийскую туристку с серьезными травмами после недавней аварии на мотоцикле не пустили на рейс в Таиланде. Об этом сообщает Bangkok Post.