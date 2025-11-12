Туристку из Индии отказались сажать в самолет из-за тяжелых травм после ДТП
Индийскую туристку с серьезными травмами после недавней аварии на мотоцикле не пустили на рейс в Таиланде. Об этом сообщает Bangkok Post.
Инцидент произошел во вторник, 11 ноября, в аэропорту Чиангмая. Женщине диагностировали перелом руки, вывих шеи и воспаление легких, из‑за чего ей отказали в вылете на родину.
Сотрудники авиакомпании объяснили решение соображениями безопасности. Их не уведомили заранее о необходимости подачи кислорода на борту и присутствия медсестры.
Туристическая полиция при содействии генерального консульства Индии оказала помощь пострадавшей. Ее госпитализировали в государственную больницу, а власти Таиланда пообещали помочь организовать обратный рейс.
