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Пилот Герасимов раскрыл детали тестового рейса в краснодарском аэропорту

Пилот Герасимов: «Подберут оптимальные схемы захода»
15 декабря 2023, 20:30
Фото: istockphoto.com/aapsky

Фото: istockphoto.com/aapsky

Заслуженный адвокат России, доктор юридических наук, пилот, эксперт Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов рассказал о том, что в ходе тестового рейса в краснодарском аэропорту Пашковский будут, в том числе, отработаны разные схемы захода на посадку.
«Будут отработаны разные схемы захода на посадку. Также, были установлены специальные средства радиолокационной борьбы с БПЛА, и нужно проверить гражданскую технику, самолёты, навигационную систему. В этой связи, подберут оптимальные схемы захода, движения воздушного судна, альтернативные схемы взлетов в случае той или иной угрозы», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Герасимов.

Он добавил, что самих взлетно-посадочных операций будет больше одной, в ходе них отработают конфликты технического оборудования, удобство заходов на посадку и присвоения категории аэродромам.


Ранее сообщалось, что рейс, вылетевший из аэропорта Минеральных Вод, совершил посадку в аэропорту Краснодара.

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Подмосковный омбудсмен Фаевская наградила победителей конкурса СМИ
15 декабря 2023, 20:31

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с лауреатами XVII конкурса подмосковных СМИ и информационно-просветительских ресурсов на лучшее освещение проблем защиты прав человека в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Информирование – то, что позволяет нам выстраивать взаимопонимание с людьми. И без вас, журналистов, было бы гораздо сложнее. Результаты конкурса – приятная часть вашей деятельности. Но не это главное. Я хочу поблагодарить вас за ваш ежедневный труд в рамках правового просвещения. Благодаря вашим материалам всё больше жителей узнают из разных источников новую и полезную информацию», – отметила Фаевская
Она добавила, что у каждого журналиста – свой подход к подаче информации, так как все люди разные. Кому-то удобно читать соцсети, кто-то любит смотреть телевизор, а некоторые предпочитают только бумажные версии газет. Важно то, что представители прессы ведут большую работу в сфере правового просвещения.
 
В этом году основные работы были представлены в номинациях «Правовое просвещение», «Профессия правозащитник» и «Лучший правовой. Последняя номинация – новая, она появилась в этом году. В ней победил блог «Объясняем РФ» редакции АНО «Национальные приоритеты».
 
В номинации «Правовое просвещение» дипломом I степени наградили корреспондента телеканала «360» Елену Кононову. В номинации «Профессия правозащитник» дипломы I степени получили Мария Евсюкова и редакция РИАМО.
 
Во время встречи журналисты задали Фаевской интересующие их вопросы и наметили дальнейший формат сотрудничества.
 
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#московская область
#подмосковье
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Учёный Абунин объяснил причины предстоящей мощной магнитной бури
15 декабря 2023, 20:11

Фото: istockphoto.com/Iurii Garmash

Заместитель заведующего кафедрой ИКИ РАН, специалист по солнечному ветру Андрей Садовский заявил, что вспышки на Солнце, которые наблюдаются сейчас, не обладают такой мощностью, чтобы разрушить защитное поле Земли.
«Каждые 11 лет солнечные магнитные полюса меняются местами, и в это время ближайшая к нам звезда проявляет наибольшую активность. Есть ли опасность для Земли? На протяжении последних тысяч лет мы вполне себе жили с этими вспышками, порой куда более мощными. Думаю, единственное, что может грозить нам — это очередная магнитная буря. Ну а чтобы магнитное поле нашей планеты оказалось разрушенным, вспышка должна быть поистине колоссальной», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Садовский.

Ранее, 14 декабря, на Солнце была зафиксирована самая мощная за последние шесть лет вспышка.

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#солнце
#опасность
#магнитные бури
#космос
#земля
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Синоптик Вильфанд пообещал москвичам гололёд на следующей неделе
15 декабря 2023, 19:54

Фото: istockphoto.com/FotoDuets

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе на московских дорогах будет наледь.
Он предупредил горожан об собой осторожности в связи с гололёдом на следующей неделе.

«Пойдёт «зональный процесс». Суть его заключается в том, что воздух будет переноситься вдоль круга широты, с запада на восток. Поскольку Атлантический океан не замерзает, то воздушные массы, переносимые с него, будут тёплыми. Соответственно, вся следующая неделя в Москве будет оттепельной: от -3 до 3°C. Радости это тепло не принесёт, так как снег будет то замерзать, то подтаивать. Москвичам следует подготовиться к серьезной наледи на дорогах», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Вильфанд.

По его словам, субботу, 16 декабря, погода будет хорошей, а на следующий день, в воскресенье, температурный режим изменится, воздух станет более влажным.

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#тепло
#воздух
#неделя
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Девочку-инвалида не пустили в самолет с собакой-поводырем
ABC: в Jetstar не пустили в самолет девочку-инвалида с собакой-поводырем
15 декабря 2023, 19:31

Фото: istockphoto/Ryan Fletcher

Бюджетная авиакомпания Jetstar из Австралии отказалась пустить в самолёт собаку-поводыря.
Она должна была сопровождать девочку-инвалида в полете, пишет ABC.

Майлс Херрин планировала лететь из Перта в Мельбурн в январе вместе со служебной собакой Рози. Это должно было стать первым путешествием девочки-подростка без родителей. Перевозчик не пустил на борт Рози. При этом раньше Херрин уже летала вместе с ней рейсами Jetstar.

Авиакомпания объяснила, что семья девочки не предоставила документы, которые подтверждают обучение и дрессировку Рози по международным стандартам. 

«Собаки-поводыри приветствуются на борту наших рейсов при условии, что они прошли необходимую подготовку и аккредитацию, которая указана на нашем веб-сайте во время бронирования», —объяснил перевозчик.
При этом в Jetstar не стали комментировать, почему раньше собаку-поводыря позволяли брать на борт. В компании принесли извинения и предложили вернуть Херрин деньги за билет.

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#самолет
#аэропорт
#собаки
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«АвтоВАЗ» может начать выпуск электромобилей Lada Niva и Lada Vesta
15 декабря 2023, 18:57

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

«АвтоВАЗ» планирует производить электромобили Lada Niva и Lada Vesta. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов.
По его словам, в настоящее время уже есть прототипы таких автомобилей, которые проходят испытания на полигоне в Тольятти. 

Соколов отметил, что производить автомобили планируется из комплектующих в Тольятти, поэтому это будут самые высоколокализованные отечественные электрические автомобили. 

Однако президент «АвтоВАЗа» подчеркнул, что решение о начале производства таких транспортных средств будет зависеть от спроса. В данный момент, наиболее популярны среди россиян автомобили с бензиновыми двигателями, поскольку они более привычны для водителей. 

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#автомобили
#производство
#испытания
#россия
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Карьерный эксперт Семеренко рекомендовала дарить боссу на Новый год деликатесы
15 декабря 2023, 18:46

Фото: istockphoto.com/ilona titova

Карьерный эксперт службы занятости населения города Москвы Светлана Семеренко заявила, что при выборе подарка руководству компании к Новому году, в первую очередь, следует ориентироваться на сложившиеся традиции в коллективе.
Она отметила, что если в коллективе принято к Новому году дарить лично подарки начальнику, то нужно выбирать что-то практично. В этом случае можно подарить десерты или деликатесы, к примеру.

«Принято ли дарить подарки на корпоративе? Если да, то уместна эффектная подача: специально снятое видео, приглашение музыкального коллектива. Если же в компании обычно дарят подарки руководителю лично, то нужно что-то более практичное, например, десерты или деликатесы, дизайнерские елочные украшения, посуда», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Семеренко.

Также уместными подарками, по словам специалиста, будут сувениры ручной работы и изделия на заказ.

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СК РФ предложил лишать гражданства за любые тяжкие преступления
СК РФ: нужно лишать приобретённого гражданства за любые тяжкие преступления
15 декабря 2023, 18:14

Фото: iStock/gregory_lee

Следственный комитет предложил проработать вопрос о лишении приобретённого гражданства за покушение или совершение любого тяжкого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время по закону лишать приобретённого гражданства можно только при совершении определённых преступлений. Так, мера действует при изнасиловании, но не применяется при совершении убийства. 

В ведомстве подчеркнули, что нужно внести изменения в законодательство, согласно которым лишение гражданства РФ последует за приготовление, покушение или совершение любого тяжкого преступления. 

Ранее сообщалось, что в Москве впервые лишили российского гражданства за совершение преступления. 

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#преступление
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Студент из Подмосковья Матвей Махов стал победителем проекта «Твой Ход»
15 декабря 2023, 17:50

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Студент МГУ из Московской области Матвей Махов стал победителем Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он выиграл 1 млн рублей в рамках конкурсного трека «Делаю», сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
Финал третьего сезона проекта прошёл на ВДНХ в Москве. Матвей победил с проектом «В курсе».
«Проект «Твой Ход» даёт студентам возможность развивать свои идеи долгосрочно, объединяет молодёжь. «Твой Ход» создал самое большое в стране сообщество активных студентов. Очень рад за победителей, потому что каждый проект действительно заслуживает внимания. Ребята, не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте менять мир к лучшему», – пожелал первый замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.
Участники конкурсного трека «Делаю» шли к победе в несколько этапов. Летом прошёл этап экспертной оценки паспортов проектов участников. Затем авторы лучших проектов защищали свои работы перед экспертами на очных окружных этапах. В результате определились 200 проектов, лидеры которых получили премию на исполнение мечты – 1 млн рублей.
 
Матвей Махов создал проект по социализации и адаптации выпускников детских домов. Студент выявил проблему, состоящую в том, что после выхода из интерната молодёжь не имеет социального опыта, знаний и навыков, чтобы наладить самостоятельную взрослую жизнь. 
 
Зачастую дети, выросшие без родителей, не знают, к кому обратиться за советом. У ребят может отсутствовать мотивация к работе, учёбе и самореализации, они не умеют принимать важные решения и не знают, как вести себя в сложных ситуациях.
 
Матвей разработал план действий для учреждений, направленных на помощь выпускникам детдомов. Программа помогает организовать постинтернатное сопровождение, развить систему поддержки воспитанников интернатов, чтобы дать ребятам возможность построить счастливое будущее.
«Мой проект даёт основную базу знаний и инструкцию к действию для людей, которые хотят стать наставниками для выпускников детских домов. При создании проекта я не был уверен в своей победе, поэтому услышать своё имя во время объявления победителей для меня было неожиданно. Денежную премию использую для своего развития и образования», — поделился Матвей.
Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» – масштабное студенческое сообщество, где каждый готов направить усилия и энергию на создание востребованных проектов, развитие образовательных организаций, реализацию своего интеллектуального потенциала. 
 
Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. 
 
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#московская область
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Опрос: Почти 90% россиян планируют сменить работу в Новом году
15 декабря 2023, 17:42

Фото: istockphoto.com/Volha Maksimava

Исследование Skyeng и «Хекслет» показало, что 88% россиян планируют сменить работу в наступающем 2024 году.
Отмечается, что 11% россиян полностью довольны своим рабочим местом, а 25% — скорее довольны своей работой.

Как передаёт Газета.ру, причинами недовольства своим нынешним рабочим местом для россиян служат размер зарплаты, задачи и обязанности, отсутствие дополнительных бонусов, руководство, а также корпоративная культура в компании.

Интересно, что значительная часть опрошенных (76%) хотели бы кардинально изменить профессию в 2024 году.

Ранее исследование SuperJob показало, что в России в четыре раза уменьшилось число компаний с дистанционным режимом работы.

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