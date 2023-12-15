Пилот Герасимов раскрыл детали тестового рейса в краснодарском аэропорту

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Заслуженный адвокат России, доктор юридических наук, пилот, эксперт Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов рассказал о том, что в ходе тестового рейса в краснодарском аэропорту Пашковский будут, в том числе, отработаны разные схемы захода на посадку.
«Будут отработаны разные схемы захода на посадку. Также, были установлены специальные средства радиолокационной борьбы с БПЛА, и нужно проверить гражданскую технику, самолёты, навигационную систему. В этой связи, подберут оптимальные схемы захода, движения воздушного судна, альтернативные схемы взлетов в случае той или иной угрозы», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Герасимов.Он добавил, что самих взлетно-посадочных операций будет больше одной, в ходе них отработают конфликты технического оборудования, удобство заходов на посадку и присвоения категории аэродромам.
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