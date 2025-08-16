Пилот обвинил бывшую девушку в попытке взорвать самолёт, чтобы помешать ей засудить его

16 августа 2025, 21:13

PYOK: пилот Frontier Airlines обвинил экс-девушку в попытке взорвать самолёт

Фото: iStock/OceanFishing

Пилот крупной авиакомпании Frontier Airlines попытался сорвать судебное разбирательство с бывшей девушкой, обвиняя её в попытке взорвать самолёт. Об этом сообщает PYOK.