Пилот обвинил бывшую девушку в попытке взорвать самолёт, чтобы помешать ей засудить его
Пилот крупной авиакомпании Frontier Airlines попытался сорвать судебное разбирательство с бывшей девушкой, обвиняя её в попытке взорвать самолёт. Об этом сообщает PYOK.
25-летний Эндрю Бреннеман несколько месяцев состоял в отношениях со стюардессой, однако она разорвала связь из-за домашнего насилия и подала на него в суд в родном Кентукки в США. В мае ей предстояло явиться на судебное заседание.
За день до вылета Бреннеман позвонил в аэропорт с сообщением о бомбе на борту у его бывшей девушки, пытаясь помешать её прибытию в суд. Пассажирку задержали и провели обыск, но вскоре отпустили. Несмотря на инцидент, она смогла добраться до суда и добиться справедливости. В результате Бреннеман был арестован и уволен с работы.
