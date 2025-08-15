Пилот подверг опасности сотни пассажиров из-за желания покрасоваться перед родственниками
Пилот авиакомпании British Airways подверг опасности сотни пассажиров из-за желания покрасоваться перед родственниками, после чего его отстранили от полетов. Об этом пишет газета Daily Mail.
Инцидент произошел на рейсе из Лондона в Нью-Йорк. В салоне самолета находилась семья командира воздушного судна, поэтому он решил оставить дверь кабины открытой, чтобы его родные могли наблюдать за его работой.
Это вызвало недовольство у других пассажиров и членов экипажа, поскольку действия командира воздушного судна противоречили базовым правилам безопасности на борту. По данным источника издания, пассажиры были крайне обеспокоены. Дверь оставалась открытой в течение длительного времени, что вызвало у людей тревогу и недовольство.
После посадки в Нью-Йорке информация об инциденте была незамедлительно передана американским властям. В результате проведенного расследования командир воздушного судна был отстранен от полетов.
