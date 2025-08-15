Пилот подверг опасности сотни пассажиров из-за желания покрасоваться перед родственниками

15 августа 2025, 18:10

Daily Mail: Пилота British Airways отстранили от работы за открытую дверь кабины

Фото: iStock/ViktorCap

Пилот авиакомпании British Airways подверг опасности сотни пассажиров из-за желания покрасоваться перед родственниками, после чего его отстранили от полетов. Об этом пишет газета Daily Mail.