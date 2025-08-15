Азербайджан решил не рассматривать крушение самолета AZAL как умышленную атаку

15 августа 2025, 01:54

Алиев: Азербайджан не рассматривает крушение самолета AZAL как умышленное нападение

Фото: iStock/Dushlik

Баку не считает крушение самолёта авиакомпании AZAL в Казахстане умышленной атакой. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью Fox News.





Глава государства уточнил, что Азербайджан требует официального признания инцидента, наказания виновных и полной компенсации пострадавшим и семьям погибших.





«Азербайджан не рассматривает это как умышленное нападение. Мы лишь потребовали признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации», — сказал он.