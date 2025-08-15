Азербайджан решил не рассматривать крушение самолета AZAL как умышленную атаку

Достижения.рф

Алиев: Азербайджан не рассматривает крушение самолета AZAL как умышленное нападение
Фото: iStock/Dushlik

Баку не считает крушение самолёта авиакомпании AZAL в Казахстане умышленной атакой. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью Fox News.



Глава государства уточнил, что Азербайджан требует официального признания инцидента, наказания виновных и полной компенсации пострадавшим и семьям погибших.

«Азербайджан не рассматривает это как умышленное нападение. Мы лишь потребовали признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации», — сказал он.
Ранее Алиев заявлял о подготовке иска против РФ в международные суды в связи с этим происшествием.

Катастрофа лайнера Embraer-190 компании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) произошла 25 декабря 2024 года под Актау. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. По данным казахстанских спасателей, выжили 29 человек, включая 9 россиян (всего на рейсе было 16 граждан РФ). «Радио 1» передавало информацию о полных списках погибших казахстанцев и погибших россиян.

Президент России Владимир Путин приносил Алиеву извинения в связи с тем, что трагедия случилась в воздушном пространстве России.
