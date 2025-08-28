Пилот потерпевшего крушение F-35 провёл конференцию с инженерами Lockheed Martin

28 августа 2025, 19:53

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Пилот истребителя F-35 Военно-воздушных сил (ВВС) США, потерпевшего крушение над Аляской 28 января 2025 года, провел 50-минутную видеоконференцию с инженерами компании Lockheed Martin. Об этом сообщает телеканал CNN.