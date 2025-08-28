Пилот потерпевшего крушение F-35 провёл конференцию с инженерами Lockheed Martin
Пилот истребителя F-35 Военно-воздушных сил (ВВС) США, потерпевшего крушение над Аляской 28 января 2025 года, провел 50-минутную видеоконференцию с инженерами компании Lockheed Martin. Об этом сообщает телеканал CNN.
Инцидент произошёл после взлёта с авиабазы Эйлсон. Пилот выжил и был доставлен в госпиталь, где прошёл курс лечения.
В конференции приняли участие пять инженеров, среди которых старший инженер-программист, инженер по безопасности полётов и три специалиста по системам шасси, говорится в отчёте компании.
Напомним, что спустя некоторое время после аварии Associated Press сообщило, что пилот F-35 ВВС США докладывал о ЧП на борту ещё до крушения истребителя.
