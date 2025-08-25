Самолет Air India потерпел крушение из-за протечки в туалете
Причиной крушения Boeing Dreamliner авиакомпании Air India, произошедшего 12 июня, стала не ошибка пилота, а протечка. Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на адвоката Майка Эндрюса, представляющего интересы семей жертв трагедии.
По информации издания, неисправности с подачей воды в туалетах на борту вызвали проблемы с электрикой, которые могли стать ключевым фактором крушения. Кроме того, появились данные, что один из пилотов намеренно отключил подачу горючего в двигатели.
По последним сведениям, число погибших в авиакатастрофе составляет 275 человек. Тела жертв продолжают находить спасатели.
