ВВС Украины сообщили о крушении истребителя МиГ-29 и гибели пилота
ВВС ВСУ: на Украине при крушении истребителя МиГ-29 погиб пилот Сергей Бондарь
В ночь на 23 августа на Украине потерпел крушение истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
Самолет потерпел крушение при посадке после выполнения боевой миссии. В результате погиб пилот — майор Сергей Бондарь, родившийся в 1979 году.
Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
