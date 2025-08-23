Достижения.рф

ВВС Украины сообщили о крушении истребителя МиГ-29 и гибели пилота

Фото: iStock/Vital Hil

В ночь на 23 августа на Украине потерпел крушение истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



Самолет потерпел крушение при посадке после выполнения боевой миссии. В результате погиб пилот — майор Сергей Бондарь, родившийся в 1979 году.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Екатерина Коршунова

