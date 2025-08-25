Противопожарный вертолет упал в пруд во время маневра во Франции

25 августа 2025, 10:01

BFMTV: противопожарный вертолет упал в пруд на северо-западе Франции

Фото: iStock/Phillip Wittke

Противопожарный вертолет потерпел крушение на северо-западе Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV, приводя данные местной префектуры.





Инцидент произошел в воскресенье, 24 августа, во время тушения пожара в жилом доме в коммуне Роспордан. Все члены экипажа смогли самостоятельно эвакуироваться, погибших и пострадавших среди них нет. Перед падением вертолет выполнял маневр по забору воды для борьбы с возгоранием.

«Противопожарный вертолет... упал в воскресенье в пруд в коммуне Роспордан», — говорится в сообщении.