Противопожарный вертолет упал в пруд во время маневра во Франции
BFMTV: противопожарный вертолет упал в пруд на северо-западе Франции
Противопожарный вертолет потерпел крушение на северо-западе Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV, приводя данные местной префектуры.
Инцидент произошел в воскресенье, 24 августа, во время тушения пожара в жилом доме в коммуне Роспордан. Все члены экипажа смогли самостоятельно эвакуироваться, погибших и пострадавших среди них нет. Перед падением вертолет выполнял маневр по забору воды для борьбы с возгоранием.
«Противопожарный вертолет... упал в воскресенье в пруд в коммуне Роспордан», — говорится в сообщении.