Авиатор Шаповалов осудил запрет Норвегии на посадку лайнеру РФ с умирающим

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Авиатор Дмитрий Шаповалов назвал бесчеловечным запрет Норвегии на посадку российского лайнера с умирающим человеком на борту.
«На борту был умирающий человек, в Норвегии об этом знали, но запретили сажать самолёт. За такое поведение их казнить надо. На кону была человеческая жизнь. Это весомое основание. <…> Какие здесь могут быть еще правила? Когда на кону стоит человеческая жизнь, надо думать прежде всего об этом. Они говорят о какой-то демократии, а на деле совершают такие бесчеловечные поступки», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Шаповалов.
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