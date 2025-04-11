Пилоты пассажирского самолёта заметили НЛО в небе над Россией

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Пилоты самолёта авиакомпании «Россия» заметили в небе неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Отмечается, что 10 апреля пассажирский борт Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс Ижевск-Москва. Находясь примерно в 60 километрах юго-восточке Владимира экипаж самолёта доложил диспетчеру об НЛО.
Белый шар-зонд находился выше уровня полёта, примерно в 20 километрах левее от самолёта.
О произошедшем были оповещены силы противовоздушной обороны (ПВО). При этом объект и сам инцидент никак не повлияли на дальнейший полёт. Самолёт вовремя приземлился в городе прибытия.
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Белый шар-зонд находился выше уровня полёта, примерно в 20 километрах левее от самолёта.
О произошедшем были оповещены силы противовоздушной обороны (ПВО). При этом объект и сам инцидент никак не повлияли на дальнейший полёт. Самолёт вовремя приземлился в городе прибытия.
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Анастасия Чинкова