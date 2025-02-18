Хоккейную команду «Трактор» сняли с рейса Хабаровск — Челябинск

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Хоккейную команду «Трактор» сняли с самолета, выполняющего рейс Хабаровск — Челябинск, из-за того, что спортсмены сломали аварийный люк, бурно отметив победу над «Амуром», пишет Mash.
По данным издания, инцидент произошел на рейсе RA-73101 вечером в понедельник. Команда хорошо отпраздновала свою победу над «Амуром». В самолете кто-то из спортсменов толкнул аварийную дверь Boeing 738. Тогда открылся аварийный люк на крыло, сразу сработала сигнализация, а выход разгерметизировался.
После этого хоккеистов высадили, а борт отправился на обслуживание. Через полтора часа вся команда успешно попала в самолет и вылетела в Челябинск. Далее полет прошел без происшествий.
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После этого хоккеистов высадили, а борт отправился на обслуживание. Через полтора часа вся команда успешно попала в самолет и вылетела в Челябинск. Далее полет прошел без происшествий.
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Элина Позднякова