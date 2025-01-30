Почему жили в США и что сказали сыну перед смертью: история фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, погибших в авиакатастрофе

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Утром 30 января (по мск) лайнер компании American Airlines, заходя на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, столкнулся в воздухе с военным вертолетом и упал в реку Потомак. В результате удара самолет раскололся на две части, и его обломки уже находятся на значительной глубине. На борту находились 64 человека, а в вертолете — еще трое. По данным американских властей, информации о выживших пока нет, и на месте происшествия продолжаются поисковые работы. Известно, что на борту находились российские фигуристы. Подробности – в материале «Радио 1».
Биография Евгении Шишковой и Вадима Наумова
Среди пассажиров лайнера были бывшие российские фигуристы и нынешние тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Будущий спортсмен родился 7 апреля 1969 года в Ленинграде и на момент трагедии ему было 55 лет.
Евгения Шишкова, которой было 52 года, начала свою карьеру в фигурном катании в 1980 году в той же спортивной школе, что и Наумов. Сначала она выступала в одиночном катании, но через три года сформировала пару с будущим супругом. Их тренером была Людмила Великова, а хореографами — Наталья Печерская и Александр Степин.
Евгения Шишкова и Вадим Наумов (Фото: соцсети)
Как познакомились Евгения Шишкова и Вадим Наумов
Адим Наумов и Евгения Шишкова дружили с самого детства. Оба родились в Ленинграде и начали заниматься фигурным катанием еще в младших классах: он в десять лет, она — в восемь. Сначала они выступали как одиночники, но в 1983 году объединились в пару. Через девять лет спортсмены дебютировали на Олимпийских играх, заняв пятое место, а на зимних Играх 1994 года они стали четвертыми. В том же году им удалось завоевать золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию.
Шишкова и Наумов поженились 7 августа 1995 года в Санкт-Петербурге, а их сын Максим родился 1 августа 2001 года. Максим также стал фигуристом и сейчас выступает в одиночном катании.
Как Евгения Шишкова и Вадим Наумов начали заниматься фигурным катанием
Фигурным катанием Наумов начал заниматься в 1979 году в СДЮШОР дворца спорта «Юбилейный», его первым тренером была Элла Бейлина.
Наиболее значимые достижения пары Шишкова — Наумов включают первое место на Чемпионате СССР в Минске в 1991 году, золотую медаль на Чемпионате мира в 1994 году в Макухари и серебро на Чемпионате мира в Бирмингеме в 1995 году. С 1991 по 1995 годы они регулярно занимали призовые места на Чемпионатах Европы, а в 1996 году стали чемпионами России в Самаре.
Почему фигуристы жили в США
В 1998 году Наумов и Шишкова переехали в США, где начали свою тренерскую карьеру в Симсбери, штат Коннектикут. Они работали с американской фигурной парой Кэтрин Оршер и Гарретом Лукасом, которые стали чемпионами США в 2005 году.
Наумов отмечал: «Если бы мы остались в России, то, вероятно, занимались бы исключительно спортивными парами. В Америке нам пришлось научиться работать с одиночниками. Здесь нет возможности выбирать, нужно работать со всеми, кто желает кататься и может оплатить занятия. В России существует централизованная система подготовки, тогда как в США все устроено иначе. В стране есть только один специализированный центр в Колорадо-Спрингс, который поддерживается федерацией и Олимпийским комитетом США. Остальные катки являются частными, и их владельцы устанавливают свои правила».
Евгения Шишкова и Вадим Наумов с сыном (Фото: соцсети)
Сын Евгении Шишковой и Вадима Наумова
За несколько дней до трагедии в Уичите завершился чемпионат США по фигурному катанию. 23-летний Максим Наумов занял четвертое место.
«Мы тобой гордимся», — поддержали сына известные фигуристы.
После выступления юный спортсмен покинул Уичиту вместе с другими фигуристами, в то время как его родители остались на день дольше — их ученики еще продолжали участие в турнире.
Что известно о гибели Евгении Шишковой и Вадима Наумова
Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в разговоре с «РБК Спорт» выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей с фигуристами.
«Горе и боль по ушедшим чемпионам, и еще большая боль от покинувших нас хороших добрых людей. Я не только был с ними знаком, я их еще тренировал. По крайней мере, был на одном льду», — сказал Мишин.Читайте также:
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