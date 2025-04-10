«Жесть»: треш-блогер из Чеборсар устроила дебош на рейсе с Екатериной Мизулиной

Екатерина Мизулина (фото: Telegram @ekaterina_mizulina)
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попала на один рейс с треш-блогером из Чебоксар, которая устроила дебош на борту самолёта. Соответствующее видео общественница опубликовала в своём Telegram-канале.
Жители Республики Чувашия неоднократно жаловались Мизулиной на неадекватные действия треш-блогера, которая публикует в соцсетях вызывающий контент, посещает общественные места в полуобнажённом виде и ведёт себя недопустимо рядом с детьми.
Тем не менее, Мизулина написала заявление в полицию. В этом случае люди, которые могли опоздать на стыковочные рейсы из-за треш-блогера, имеют право взыскать с неё деньги в качестве компенсации.
Мизулина не понимает, почему женщину до сих пор не привлекли к ответственности в Чебоксарах.
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«Жесть. Треш-блогерка из Чебоксар сейчас летела со мной в самолёте и попыталась устроить скандал», – написала Мизулина.Бортпроводнице чуть ли не пришлось вызвать полицию на борт, чтобы успокоить неадекватную блогершу. В итоге им удалось самостоятельно угомонить женщину.
Тем не менее, Мизулина написала заявление в полицию. В этом случае люди, которые могли опоздать на стыковочные рейсы из-за треш-блогера, имеют право взыскать с неё деньги в качестве компенсации.
Мизулина не понимает, почему женщину до сих пор не привлекли к ответственности в Чебоксарах.
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Анастасия Чинкова