«Пинок под зад»: Светлаков рассказал, почему ушёл из «Уральских пельменей»

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Актер и юморист Сергей Светлаков рассказал о причинах своего ухода из юмористического коллектива «Уральские пельмени» в интервью журналистке Надежде Стрелец на ее YouTube-канале.
Светлаков озвучил, что причиной ухода из коллектива стал конфликт с одним из его участников. Актер подчеркнул, что ситуация вызвала в нем чувство глубокого разочарования и желание задуматься над своим родом деятельности.
Инцидент стал решающим фактором для того, чтобы Светлаков изменил вектор своей профессиональной деятельности.
Ранее сообщалось, что Сергей Светлаков находился в здании «Крокус Сити Холла» в Москве во время теракта перед концертом музыкальной группы «Пикник». Он поделился переполняющими его эмоциями после пережитой трагедии и высказал соболезнования всем пострадавшим.
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«Это был мне пинок под зад, что я из себя ничего не представляю и не могу. Мне это сказано было в лицо», — признался актер.
Ранее сообщалось, что Сергей Светлаков находился в здании «Крокус Сити Холла» в Москве во время теракта перед концертом музыкальной группы «Пикник». Он поделился переполняющими его эмоциями после пережитой трагедии и высказал соболезнования всем пострадавшим.
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Мария Федоровцева