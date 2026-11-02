Леонид Якубович раскритиковал молодёжь за искажение русской речи

02 ноября 2026, 17:12

Леонид Якубович (Фото: Instagram* @yakubovitch)

Телеведущий Леонид Якубович на премьере семейного фэнтези «Живая книга» рассказал о своём отношении к сленгу молодёжи.





В беседе с Пятым каналом Леонид Аркадьевич сообщил, что ему категорически не нравятся искажения привычной речи и популярные молодежные выражения. При этом Якубович отметил, что повлиять на эту ситуацию невозможно:

«Научить их, к сожалению, я не могу, потому что я не воспитатель детского сада», — пояснил артист.