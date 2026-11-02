Леонид Якубович раскритиковал молодёжь за искажение русской речи
Телеведущий Леонид Якубович на премьере семейного фэнтези «Живая книга» рассказал о своём отношении к сленгу молодёжи.
В беседе с Пятым каналом Леонид Аркадьевич сообщил, что ему категорически не нравятся искажения привычной речи и популярные молодежные выражения. При этом Якубович отметил, что повлиять на эту ситуацию невозможно:
«Научить их, к сожалению, я не могу, потому что я не воспитатель детского сада», — пояснил артист.Дискуссия о том, какие выражения закрепляются в русском языке и почему привычные слова уступают место новым формам, идёт не первый год. Социальные сети ускоряют распространение интернет-сленга, а некоторые выражения постепенно выходят за пределы виртуального общения и входят в повседневную речь.