В посёлке Михнево открыли современную подстанцию скорой помощи
В посёлке Михнево городского округа Ступино открыли новую подстанцию скорой помощи. Она рассчитана на одновременное дежурство пяти бригад, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Для сотрудников созданы современные условия работы, предусмотрены помещения для обслуживания автомобилей скорой.
«На службу скорой помощи всегда ложится высокая нагрузка, поэтому важно обеспечить медикам комфортные условия работы и отдыха, а также современное оснащение. Мы открыли новую подстанцию в Михневе. Ранее в этом году заработал пост скорой помощи в Судникове Волоколамского округа. А всего за четыре года в Подмосковье открылись семь подстанций и пять постов скорой помощи. Это важно для повышения доступности экстренной медицинской помощи и быстрого реагирования на вызовы», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Площадь новой подстанции – почти 1500 квадратных метров. В двухэтажном здании оборудовали просторную диспетчерскую, комнаты отдыха для сотрудников, столовую, учебный класс для занятий и отработки профессиональных навыков. На территории подстанции работает гараж с возможностью техосмотра и шиномонтажа автомобилей, открыта автомойка.
По данным министерства, за последние три года количество бригад скорой помощи в Подмосковье увеличилось на 16%.