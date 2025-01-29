Пирожное со вкусом детства: как приготовить классическую «картошку» по ГОСТу

Фото: iStock/nata_vkusidey
Пирожное «Картошка» у многих вызывает ностальгические воспоминания, когда ни один праздник не проходил без приготовленных мамой сладостей. В материале «Радио 1» делимся идеальным рецептом, который поможет почувствовать тот самый вкус.
ИнгредиентыДля бисквита:
- 3 яйца;
- 90 г сахара;
- 15 г крахмала;
- 1/2 стакана (75 г) муки.
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Для крема:
- 125 г сливочного масла;
- 65 г сахарной пудры;
- 50 г сгущённого молока;
- 1 ст. л. рома или коньяка.
Какао-порошок — для обваливания пирожных.
Пошаговый рецепт
Печём бисквит
1. Разогреваем духовку до 200 градусов.
2. Белки отделяем от желтков.
2. Желтки взбиваем с 2/3 сахара до тех пор, пока они не побелеют.
3. Белки взбиваем чистым венчиком, добавляем оставшийся сахар и взбиваем в крепкую пену.
Фото: iStock/Andrii Lysenko
4. Белки соединяем с желтками. К яйцам добавляем через сито муку с крахмалом, следуем правилу: добавить немного муки и крахмала — перемешать — снова добавить. При этом мешаем массу таким образом: движения снизу вверх.
5. Тесто распределяем по застеленному пергаментом противню, помещаем в разогретую духовку и выпекаем при температуре 200 градусов 12—15 минут.
6. Готовый бисквит должен полностью остыть, после измельчаем его в блендере.
Фото: iStock/Michelle Lee Photography
Готовим крем
1. Сливочное масло взбиваем с сахарной пудрой.
2. Понемногу добавляем сгущённое молоко и продолжаем взбивать.
3. Оставляем чуть крема, чтобы украсить.
Фото: iStock/repinanatoly
Делаем пирожное
1. В миску выкладываем бисквитную крошку, крем, добавляем ром или коньяк и всё как следует перемешиваем.
2. Формируем пирожные. Обваливаем их в какао-порошке и украшаем кремом.
Фото: iStock/KateSmirnova
Помещаем пирожные в холодильник, и через 1—2 часа уже можно наслаждаться чудесным вкусом домашней «картошки».
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Анастасия Чубина