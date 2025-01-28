Шесть простых шагов и десерт готов: рецепт шоколадного мусса в домашних условиях

Многие воспринимают смену деятельности после долгих лет работы как рискованный шаг, однако на самом деле такой опыт поможет мозгу оставаться гибким. Об этом заявил карьерный консультант Ильгиз Валинуров. По его мнению, кардинально сменить сферу занятости маловероятно, но при помощи промежуточных шагов можно перейти даже из ресторанного бизнеса в металлургию.