Шесть простых шагов и десерт готов: рецепт шоколадного мусса в домашних условиях

Фото: istockphoto / Tatyana Berkovich
Шоколадный мусс — это популярный десерт, который легко приготовить в домашних условиях. Сочетание насыщенного шоколада и воздушной текстуры делает его идеальным угощением для любого повода. «Радио 1» расскажет пошаговый рецепт лакомства.
Ингредиенты
- 200 г темного шоколада (не менее 70% какао);
- 300 мл сливок 33–35%;
- 3 яйца;
- 50 г сахара;
- 1 ч. л. ванильного сахара.
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Инструкция
- Нарежьте шоколад мелкими кусочками и растопите его на водяной бане или в микроволновке. Дайте немного остыть;
- в отдельной миске взбейте холодные сливки;
- желтки взбейте с ванильным сахаром до светлой пышной массы;
Фото: istockphoto / FTiare
- соедините растопленный шоколад с желтками, затем аккуратно вмешайте взбитые сливки;
- взбейте белки до твердых пиков и аккуратно вмешайте в шоколадную массу;
- разложите мусс по порционным чашкам и оставьте в холодильнике минимум на 3 часа для застывания.
Фото: istockphoto / plprod
С чем употреблять и как подавать
Шоколадный мусс идеально сочетается с чашечкой крепкого кофе или чая. Подавать его можно с тертым шоколадом, ягодами или свежими мятными листьями.
Украсив мусс по вкусу, подайте его в элегантных бокалах или чашках для десерта.
Фото: istockphoto / Arx0nt
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Дайана Хусинова