Писатель-иноагент срочно продал жилье у Кремля с большой скидкой
Писатель Дмитрий Глуховский* продал две квартиры в центре Москвы с большой скидкой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Речь идет о жилье на Петровке, которое находится примерно в десяти минутах ходьбы от Кремля. Писателю принадлежали объекты площадью 144,6 и 105,6 квадратного метра, которые он приобрел осенью 2020 года.
Изначально Глуховский* планировал получить за них порядка 210 миллионов рублей. Однако из-за желания поскорее избавиться от недвижимости ее стоимость пришлось сильно снизить. В итоге квартиры были проданы примерно за 120 миллионов рублей.
Отмечается, что Глуховский* переписал недвижимость на свою мать после того, как суд заочно приговорил его к восьми годам колонии. Уже после этого объекты выставили на продажу. При этом у писателя остается еще одна квартира в столице — в жилом комплексе White Khamovniki. Она также оформлена на его мать.
Читайте также: