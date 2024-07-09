Писатель Кураев подаренными ему к 85-летию деньгами помог раненым бойцам

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Петербургский писатель, сценарист, лауреат Государственной премии России Михаил Кураев, отметивший в июне 85-летний юбилей, на врученные с подарков деньги купил медикаменты для раненых бойцов.
«Я прошёл три ступени юбилеев – 70-летие, 75-летие и 80-летие. И, наконец, к 85-летию понял, что надо поступить так, как поступил мой друг Николай Буров, народный артист России. В один из юбилеев он предложил друзьям принести не подарки и цветы, а деньги, и на эти деньги купил музыкальные инструменты для музыкальной школы Донбасса», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» Кураев.
Отмечается, что на почти 180 тыс. рублей были закуплены и доставлены необходимые расходные материалы – 40 500 медицинских перчаток.
А в день преподобного Самсона, который верующие отметят завтра, 10 июля, также принято помогать всем нуждающимся и не жалеть деньги на оказание необходимой поддержки. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день нельзя ссориться и таить негатив на родственников, убираться в доме, а также затевать переезд.
Ранее сообщалось, что глава городского округа Реутов Филипп Науменко вручил бойцу спецоперации новый квадрокоптер.
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Мелисса Тимофеева