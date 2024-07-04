Российский военнослужащий в одиночку спас 80 сослуживцев в зоне СВО

Фото: istockphoto / Tomasz Śmigla
Россиянин из Кировской области в одиночку организовал полевой госпиталь и спас 80 своих сослуживцев в зоне специальной военной операции.
Военнослужащий из Кировской области в зоне спецоперации в одиночку развернул полевой госпиталь. Благодаря его работе удалось спасти 80 сослуживцев, о чём сообщается на сайте кировского правительства со ссылкой на Министерство обороны.
В апреле санинструктор развернул полевой госпиталь в районе Очеретино в ДНР. Он делал это в одиночку, а затем оказывал помощь раненым и поддерживал работу госпиталя под постоянными обстрелами и атаками беспилотников.
Власти Кировской области также сообщили, что мужчина, проявивший героизм, является командиром санитарной группы. По предварительным данным, только за один месяц под его руководством удалось спасти и эвакуировать с поля битвы 80 раненых бойцов.
Ранее этот участник специальной военной операции полтора месяца жил в позиции, оставленной украинскими войсками. Он питался сухой лапшой из своих припасов и пил воду из лужи. К моменту эвакуации военнослужащий был очень истощён.
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В апреле санинструктор развернул полевой госпиталь в районе Очеретино в ДНР. Он делал это в одиночку, а затем оказывал помощь раненым и поддерживал работу госпиталя под постоянными обстрелами и атаками беспилотников.
«В конце мая наш земляк снова проявил себя. На этот раз под Авдеевкой. Санинструктор увидел, как вражеский дрон-камикадзе подбил танк. Наш земляк вместе с сослуживцами добрался до горящей машины. Военнослужащие потушили ее, а затем перегнали в безопасное место. Танк впоследствии удалось восстановить», — говорится в сообщении.
Власти Кировской области также сообщили, что мужчина, проявивший героизм, является командиром санитарной группы. По предварительным данным, только за один месяц под его руководством удалось спасти и эвакуировать с поля битвы 80 раненых бойцов.
Ранее этот участник специальной военной операции полтора месяца жил в позиции, оставленной украинскими войсками. Он питался сухой лапшой из своих припасов и пил воду из лужи. К моменту эвакуации военнослужащий был очень истощён.
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Мира Полтева