Националистический батальон «Азов»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически совершил на Украине военный переворот, запугав главу киевского режима Владимира Зеленского, сообщила американская журналистка Ким Иверсен на YouTube. Она сделала вывод, что военным конфликтом между Украиной и Россией на самом деле руководит батальон «Азов»*, который не дает Зеленскому начать мирные переговоры с Москвой.