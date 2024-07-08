Бойцам СВО из Реутова передали второй беспилотник за неделю

Восьмого июля российская армия нанесла массированный удар по военным целям на Украине. Повреждены оказались военные заводы, аэродром и склады с вооружением ВСУ. Вскоре в сети появились кадры, на которых видны обломки ракет возле детской больницы. Кто стоит за ударом по украинскому детскому госпиталю и в чем Киев обвинил Москву расскажет редакция «Радио 1».