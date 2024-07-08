Бойцам СВО из Реутова передали второй беспилотник за неделю

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Глава городского округа Реутов Филипп Науменко вручил бойцу спецоперации новый квадрокоптер. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Поздравил с Днём семьи, любви и верности семью нашего военнослужащего и многодетного отца. С бойцом познакомился на митинге в честь 110-летия со дня рождения академика Владимира Челомея. Он попросил помочь приобрести квадрокоптер, необходимый для выполнения боевых задач», – рассказал Науменко.Посоветовавшись с экспертами, представители администрации купили подходящий БПЛА и передали бойцу вместе с другим гуманитарным грузом. Жене и сыну военнослужащего вручили памятные подарки
«Многих защитников Родины, которые сейчас находятся в зоне СВО, дома ждут жёны и дети. Реутов поддерживает не только самих военных, но и их семьи. Вместе с коллегами из Фонда социальной поддержки населения регулярно направляем на передовую гуманитарные посылки, проводим личные встречи с бойцами и их родными», – рассказал глава наукограда.Он добавил, что помощь оказывается и по индивидуальным просьбам бойцов.
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Лора Луганская