Российский боец в одиночку ликвидировал позицию ВСУ в Нью-Йорке с помощью мины

Подразделения ВС РФ наступают и уничтожают противника на всех направлениях СВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его прогнозам, специальная военная операция завершится уже в этом году.