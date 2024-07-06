Российский боец в одиночку ликвидировал позицию ВСУ в Нью-Йорке с помощью мины

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Российский боец в одиночку ликвидировал позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой Народной Республики (ДНР). Видеозапись подвига опубликовали в Telegram-каналом WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова.
На кадрах с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) видно, как штурмовик приближается к окну дома с украинскими военными и забрасывает в него противотанковую мину. Через несколько секунд произошел взрыв, здание полностью разрушилось.
Сам боец выжил, но получил контузию.
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Александр Климов