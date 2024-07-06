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Российский боец в одиночку ликвидировал позицию ВСУ в Нью-Йорке с помощью мины

WarGonzo: боец ВС РФ уничтожил позицию ВСУ в Нью-Йорке противотанковой миной
06 июля 2024, 01:28
Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Российский боец в одиночку ликвидировал позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой Народной Республики (ДНР). Видеозапись подвига опубликовали в Telegram-каналом WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова.


На кадрах с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) видно, как штурмовик приближается к окну дома с украинскими военными и забрасывает в него противотанковую мину. Через несколько секунд произошел взрыв, здание полностью разрушилось.

Сам боец выжил, но получил контузию.

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Опубликованы переговоры летчиков Су-34 ВКС РФ, отбившихся от залпа ПВО Patriot
06 июля 2024, 01:42

Фото: istockphoto/TebNad

В сети опубликовали переговоры российских пилотов, отбившихся от залпа системы ПВО Patriot. Расшифровку диалога летчиков Су-34 ВКС РФ опубликовали в телеграм-канале Fighterbomber.
В записи говорится, что во время выполнения боевой задачи истребители попали в зону слежения вражеских систем, после чего по ним выпустили ракеты.

Судя по расшифровке, пилоты начали маневры уклонения и выпустили по комплексам ПВО противорадиолокационные ракеты. При этом летчики все же смогли сбросить по своим изначальным целям четыре бомбы с модулем планирования и коррекции полета.

Сообщается, что ракеты комплекса Patriot не смогли попасть в цель. Как заявил один из летчиков, два снаряда пролетели мимо и взорвались на расстоянии.

«Тряхануло здорово. Нормально все», — отчитался он.
Расшифровка заканчивается словами одного из пилотов: «Че, Серег, поживем еще?». На что второй ему философски ответил, что они занимаются «самой лучшей работой в мире».

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#ракеты
#истребители
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«Страна»: в украинских Сумах прогремело два взрыва, объявлена воздушная тревога
06 июля 2024, 01:16

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

В городе Сумы прогремело два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом заявляет украинское издание «Страна.ua». Уточняется, что о взрывах сообщали с перерывом в 20 минут.
По данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Сумской области объявлена с 22.41 пятницы, 5 июля. Судя по онлайн-картам ведомства, сирены звучат также в Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Минобороны России не давало комментариев касательно происходящего.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что за последнюю неделю ВС РФ нанесли 23 групповых комбинированных удара по различным объектам ВПК Украины. При атаках использовалось высокоточное оружие дальнего действия и беспилотные летательные аппараты. Среди целей – цехи, специализирующиеся на сборке БПЛА и безэкипажных катеров, аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу оборонных предприятий Украины, хранилища топлива для военной техники, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетных вооружений.

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#минобороны
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В ВСУ рассказали о критической ситуации на очеретинском направлении
NV: российские военные «устроили сафари» на ВСУ на очеретинском направлении
05 июля 2024, 23:16

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска «устроили сафари» на Вооруженные силы Украины (ВСУ), заявил специалист по связи в ВСУ Сергей Бескрестнов с позывным Флэш в интервью для NV.
По его словам, в этой зоне проведения специальной военной операции сложилась «катастрофическая ситуация». Он заявил, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации используют беспилотные летательные аппараты с нестандартными частотами, уничтожая все материально-техническое обеспечение ВСУ.

Бескрестнов добавил, что украинская армия к этому не готова и не располагает оборудованием радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для борьбы с подобными беспилотниками.

Ранее генштаб ВСУ заявил, что обстановка на торецком направлении для украинских военных остается крайне напряженной.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
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#беспилотник
#бпла
#очеретино
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MWM: уничтожение ВС РФ танков Abrams на СВО сильно испортило их репутацию в мире
05 июля 2024, 23:05

Фото: istockphoto/tupungato

Уничтожение Россией американских танков Abrams в ходе СВО на Украине сильно испортило их репутацию во всем мире. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.
Издание пишет, что танки «Abrams» во время многочисленных боев страдали не только от артиллерии, но и от БПЛА, ручных противотанковых орудий и выстрелов из российских танков Т-72.

Указывается, что все эти случаи лишь умножили беспокойство за боевые качества «Абрамсов», ведь, ранее в 2010-х годах, имидж танков подпортила война в Ираке.

MWM добавил, что в среду, 3 июля, ВС РФ уничтожили еще один «Abrams» на Авдеевском направлении. Сначала танк нашли с помощью развездывательного беспилотника, а после артиллеристы ударили по нему высокоточным корректируемым снарядом «Краснополь».

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#танки
#бпла
#война
#сво
#всу
#вс рф
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Interia: часть F-16 могут оставить в Польше из-за ударов ВС РФ по аэродромам ВСУ
05 июля 2024, 21:12

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

В Киеве царит тревога после серии российских ударов по военным аэродромам в Полтавской области, которые нанесли украинским ВВС колоссальный ущерб, что может вынудить власти разместить часть истребителей F-16 в Польше. Об этом сообщает издание Interia.
Как указано в статье, украинские парламентарии серьезно озабочены безопасностью обещанных F-16. Преимущественно власти недовольны командованием, которое не смогло уберечь самолеты и привести комплексы ПВО в должное состояние.

«Чтобы разгрузить украинские аэродромы и обеспечить безопасность крылатых машин планируется часть резервных самолетов F-16 разместить на зарубежных аэродромах, в частности, в Польше, —заявляется в материале.
Минобороны России за последнюю неделю сообщило об уничтожении шести истребителей, средств авиационного поражения и автомобилей инженерной службы, а также повреждении двух самолетов на ремонте. Удары наносились по аэродромам Долгинцево, Миргород и Полтава.

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#самолёты
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#минобороны
#пво
#истребитель
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#аэродром
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Евкуров: приказ министра обороны России отменил сроки ношения формы в зоне СВО
05 июля 2024, 20:51

Фото: istockphoto/Алексей Ерешко

Сроки носки формы в зоне спецоперации отменены приказом министра обороны России. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил замминистра Юнус-Бек Евкуров.
«Скажу, что приказом министра обороны определено, что никаких сроков носки здесь нет, на войне... Вышла из строя одежда после штурмовых действий, сразу же ему (бойцу — Прим. ред.) это выдается, всё на месте есть, и здесь никаких проблем не должно быть, и их нет», — сказал Евкуров.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима с конца февраля 2022 года.

Москва обсуждает вопрос урегулирования конфликта миром с представителями разных государств. Сегодня президент РФ Владимир Путин встречался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Российский лидер отметил важность завершения боевых действий полностью, не ограничиваясь лишь временными мерами по их заморозке.

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#россия
#сво
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#военные
#война
#украина
#минобороны рф
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«Катастрофическая ситуация для Украины»: ВСУ покидает Красногоровку
Меркурис: ВСУ покидают все оборонительные позиции в Красногоровке ДНР
05 июля 2024, 20:31

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

ВСУ постепенно покидают все оборонительные позиции в городе Красногоровка Покровского района ДНР. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-блоге. Сложившуюся для Украины ситуацию он назвал катастрофической.
«У Украины серьезные проблемы в секторе Авдеевка-Очеретино. Самые последние сообщения подтверждают, что украинцы постепенно уходят со всех оборонительных позиций в Красногоровке», — заявил Меркурис.
По данным эксперта, если этот город падет, то вся система обороны украинской армии в этом районе просто развалится.

Ранее Минобороны России сообщало, что группировка «Юг» улучшила свое положение по переднему краю, а также поразила живую силу и технику ВСУ в районе Красногоровки.

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Командир «Ахмата»: ВС РФ наступают и уничтожают ВСУ на всех направлениях СВО
05 июля 2024, 20:00

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Подразделения ВС РФ наступают и уничтожают противника на всех направлениях СВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его прогнозам, специальная военная операция завершится уже в этом году.
«Я так думаю, что в этом году СВО мы как раз и завершим. Вообще нет ни одного участка, где противник мог бы сказать, что он получил какое-то преимущество и наступает. <…> На всех направлениях подразделения Минобороны РФ потихоньку наступают, выдавливая и уничтожая противника», – пояснил Апти Алаудинов.
Ранее сообщалось, что для сдерживания России у главкома ВСУ Сырского больше не осталось ресурсов. По словам отставного украинского генерала Романенко, командование не может укомплектовать имеющиеся подразделения.

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Телеканал «Общественное»: в Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
05 июля 2024, 19:50

Фото: istockphoto/Standart

Взрыв на фоне воздушной тревоги прогремел в Одессе в минувший четверг, 4 июля. Об этом сообщили журналисты украинского телеканала «Общественное» в Telegram.
«В Одессе слышен взрыв, сообщают корреспонденты «Общественного», — гласит публикация.

Накануне воздушная тревога была объявлена в ряде областей украинской республики, включая Одесскую, где она до сих пор звучит.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается. Москва делает все необходимое для урегулирования конфликта миром.

Недавно по вопросам Украины прошли переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Путин отметил, что конфликт нужно уладить только полностью, а не при помощи временных мер в виде его заморозки.

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