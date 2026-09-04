Писатель Олег Рой выступил за активный перевод татарских авторов на русский язык
Писатель Рой хочет, чтобы татарских авторов переводили на русский язык активнее
Писатель Олег Рой выступил с инициативой расширить переводы произведений татарских авторов на русский язык. Соответствующее заявление он сделал в ходе видеоконференции.
По его мнению, это позволит жителям других субъектов России приобщиться к богатому культурному наследию республики. Информацию приводит «Татар-информ».
«Авторов татарских нужно как можно быстрее и как можно больше переводить на русский язык, чтобы и наши дети, и дети других регионов понимали огромный культурный пласт, который лежит в потрясающей совершенно философии Татарстана. А через писателей это сделать очень здорово», — цитирует Роя СМИ.В качестве удачного примера знакомства с национальной культурой писатель привел недавний спектакль «Туган Батыр». Он отметил, что постановка на татарском языке с синхронным переводом в наушниках помогает зрителям не только следить за сюжетом, но и постепенно вникать в языковые особенности.
Кроме того, Олег Рой акцентировал важность живого общения авторов с аудиторией. Он призвал чаще организовывать встречи с детьми и семьями, а также использовать площадки книжных фестивалей и круглых столов для обсуждения вопросов детского чтения.
Отдельное внимание спикер уделил проблеме возвращения подрастающего поколения к печатным изданиям. Писатель подчеркнул, что задача взрослых — сделать книгу привычным и близким предметом для ребенка, отвлекая его от электронных устройств и возрождая традиции семейного досуга за чтением.
За последний месяц Олег Рой трижды посещал Казань. Он встречался с участниками СВО, присутствовал на конных скачках и стал гостем семейного фестиваля. Писатель поблагодарил организаторов мероприятий и подтвердил намерение вернуться в столицу республики на фестиваль в следующем году.