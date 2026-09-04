Писатель Олег Рой выступил за активный перевод татарских авторов на русский язык

04 сентября 2026, 18:40

Писатель Рой хочет, чтобы татарских авторов переводили на русский язык активнее

Олег Рой (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Писатель Олег Рой выступил с инициативой расширить переводы произведений татарских авторов на русский язык. Соответствующее заявление он сделал в ходе видеоконференции.





По его мнению, это позволит жителям других субъектов России приобщиться к богатому культурному наследию республики. Информацию приводит «Татар-информ».



