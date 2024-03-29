Минюст РФ внес депутата Бориса Вишневского в реестр иноагентов

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Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов депутата Заксобрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Бориса Вишневского. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что число иностранных агентов в России за три года увеличилось в 3,5 раза. По данным РИА Новости, большая часть иноагентов – физические лица, они составляют 70,6% от общего числа. На сегодняшний день в РФ насчитывается 409 человек с таким статусом, в то время как в марте 2021 года их было всего пять. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
До этого Минюст РФ включил в список иноагентов актера Семёна Трескунова* и режиссера Либерова*.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Алина Юрчак