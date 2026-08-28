Пищевой технолог назвала правильный способ мытья овощей и фруктов

28 августа 2026, 17:58

Технолог Мелендес: фрукты и овощи нужно мыть с дезинфицирующим средством

Фото: iStock/pixelpot

Простого ополаскивания овощей и фруктов водой перед едой недостаточно. Об этом заявила пищевой технолог Монтсе Мелендес.