Пищевой технолог назвала правильный способ мытья овощей и фруктов
Простого ополаскивания овощей и фруктов водой перед едой недостаточно. Об этом заявила пищевой технолог Монтсе Мелендес.
По ее словам, которые приводит издание ABC, продукты необходимо обрабатывать специальными дезинфицирующими средствами, но делать это необходимо правильно.
Если погрузить их в раствор и вытащить слишком быстро, бактерии выживут. Если использовать недостаточное количество средства, мытье тоже не даст эффекта, а избыток может оставить вредные остатки на пище и вызвать заболевания.
Эксперт также предупредила, что мыть фрукты и овощи следует непосредственно перед употреблением, иначе они впитают влагу и быстрее испортятся. Кроме того, нельзя использовать один и тот же раствор для нескольких партий продуктов.
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