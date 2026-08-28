Эксперт по ИИ Лопухина: Убедительность нейросети не гарантирует достоверность

28 августа 2026, 17:36

Фото: iStock/tadamichi

Современным людям важно сохранять критическое мышление и думать самостоятельно в условиях присутствия искусственного интеллекта, а не передавать алгоритмам ответственность за собственные выводы. Такое мнение выразила руководитель AI-студии 1331, эксперт по внедрению ИИ в образование, управление и корпоративную среду Мария Лопухина.





В комментарии RuNews24.ru эксперт отметила, что многое зависит от того, как человек его использует. Так, если воспринимать ИИ в качестве источника готовых ответов, то со временем появляется привычка делегировать нейросети части собственного мышления. Однако же если использовать технологии для поиска альтернативных точек зрения, то это, наоборот, помогает мыслить глубже.





«Современные нейросети умеют создавать убедительные и хорошо структурированные ответы. Но убедительность не означает достоверность. Именно поэтому критическое мышление начинается еще до обращения к ИИ», — пояснила Лопухина.