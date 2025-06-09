Пищевой технолог раскрыл причины появления кишечной палочки из «ВкусВилла»
Появление кишечной палочки в готовых блюдах «ВкусВилла» свидетельствует о серьезных нарушениях санитарных норм и гигиены на производстве, считает пищевой технолог Дмитрий Быстров.
Эксперт отметил, что это может указывать на фекальное загрязнение и делает продукты опасными для здоровья. Основной причиной является нарушение гигиены сотрудниками, так как кишечная палочка — «болезнь грязных рук».
Быстров также не исключил использование некачественного сырья от поставщиков, а также пренебрежение контролем качества на производстве. Исследование показало наличие кишечной палочки в сэндвиче с тунцом, салате с индейкой и других продуктах «ВкусВилла». Об этом мужчина рассказал «Газете.Ru».
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