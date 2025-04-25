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Главная / Новости / Общество/ В Перу нашли мумию женщины из высшего общества возрастом 5 тыс лет

В Перу нашли мумию женщины из высшего общества возрастом 5 тыс лет

Фото: iStock/izanbar

Фото: iStock/izanbar

На побережье в Перу обнаружена могила женщины возрастом 5000 лет. Об этом сообщает Reuters.
Согласно предварительным данным, женщина принадлежала к высшим слоям древней цивилизации Караль. Специалисты утверждают, что одноименный город, находящийся примерно в 180 км от столицы Перу, считается старейшим в Южной Америке.

Тело женщины, которая скончалась в возрасте 20–35 лет, было найдено в мантии из синих и коричневых перьев, которые могли принадлежать амазонским попугаям ара. Археологи сообщили, что гробницу окружали корзины с подношениями, вазы, тыквы и клюв тукана.

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#женщина
#город
#перу
#археология
«Точка в конце и мемы»: Коуч рассказала про разницу поколений в интернет-общении
Коуч Котик: молодежь считает точку в конце предложения пассивной агрессией
25 апреля 2025, 17:30

Фото: iStock/oatawa

В современном мире люди много времени проводят в интернете. И большая часть коммуникаций перекочевала в мессенджеры. Тенденция общения в интернете значительно меняет языковые нормы, зачастую игнорируя правила, используя всевозможные эмоджи и мемы.
Преподаватель и автор коуч-метода преподавания разговорного английского языка Анна Котик в беседе с «Радио 1» рассказала о разнице поколений при общении в интернете.

«Молодежь совершенно по-другому сейчас коммуницирует. Во-первых, ушла грамотность в сообщениях, ушли знаки препинания. Если мама ставит точку в конце сообщения, то ее дочь или сын-тинэйджер воспринимает это как пассивную агрессию. И никто не может понять, что происходит, почему так получилось», — объяснила эксперт.

По ее словам, этому процессу не стоит искать объяснения, потому что это является культурным кодом разных поколений, и важно здесь — выходить в диалог.

«Нужно разрешить молодёжи привносить что-то своё, это всегда хорошо, потому что должен быть бунт в определённом возрасте, должна быть сепарация для того, чтобы потом они вернулись к истокам. Например, если говорить про мемы, то люди выбирают и пересылают те, которым понятны именно им», — поделилась Котик.

Она добавила, что интернет-культура имеет место быть в современном обществе.

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На Урале заметили трёх слонов
Трёх слонов заметили около трассы, недалеко от Перми
25 апреля 2025, 17:18

Фото: iStock/Cathy Rose

Недалеко от Перми, в поле, проезжающие увидели мирно прогуливающихся трёх слонов — удивительный факт для Урала, всё же не Африка.
Как пишет «Российская газета», слоны являются частью цирковой труппы. Она ехала на гастроли в Пермь, но недалеко от города сломался автомобиль, в котором перевозили слонов. Пока машину чинили, животных вывели погулять в поле. На дороге образовалась пробка: водители тормозили, чтобы снять экзотических зверей.

Ролик с гуляющими слонами моментально разлетелся по интернету. Пермяки хвалили дрессировщиков за то, что те дали погулять животным. Некоторые опасались за слонов, ведь их могли покусать клещи — сезон уже начался.

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#слон
#пермский край
#цирк
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Алла Пугачёва выпустила третью песню о войне
25 апреля 2025, 16:24

Алла Пугачёва (Фото: Instagram**, @alla_orfey)

Певица Алла Пугачёва выпустила третью заключительную песню о войне. Она посвящена отцу и его друзьям-фронтовикам. Запись появилась на канале артистки в YouTube.
Композиция получила название «Верьте или не верьте». Она входит в цикл «Поцелуи войны».

Песня написана на стихи Андрея Ордынца, композитором выступил Андрей Мисин. В песне есть строчки: «Верьте или не верьте. Крылья легко сложить. Кто-то боится смерти, а кто-то боится жить».

Мисин также написал музыку и к двум другим песням цикла. Автором песни «Поцелуи войны» тоже был Ордынец, а вот текст для песни «Мама» написала сама Пугачёва.

Ранее певица Лариса Долина сообщила, что отношения с Примадонной у неё были напряжённые, причиной тому стала знаменитая песня «Погода в доме».

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*признан в России иноагентом.
**запрещён в РФ.
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Стало известно, сколько зарабатывает лишённый гражданства РФ Слава Комиссаренко за границей
Лишённый гражданства РФ Комиссаренко получает за концерты за границей миллионы
25 апреля 2025, 15:48

Вячеслав Комиссаренко (Фото: Инстаграм* @slavakomissarenko)

На днях стендап-комика Славу Комиссаренко лишили российского гражданства. В январе 2022 года он уехал из РФ. Юморист успел пожить в Польше, Турции, а сейчас он обосновался в Чехии и зарабатывает миллионы.
По данным Telegram-канала Mash, гонорар Комиссаренко за концерт составляет 1,6 млн рублей. Перелет, проживание, трансфер, питание, суточные, гримерка и технический райдер оплачиваются отдельно.

По словам Славы, зачастую он находится в постоянных разъездах.

«Непонятно где живу. Сегодня там, завтра тут. Вот вообще вышел из темноты в Варшаве», — рассказывал комик в в YouTube-шоу «Локал Live».

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*Запрещен в РФ
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#telegram
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Эксперты рассказали о росте индекса стоимости элитной недвижимости
Исследование: индекс стоимости элитной недвижимости поднялся на 6,5%
25 апреля 2025, 15:28

Фото: iStock/Wirestock

По итогам первого квартала 2025 года индекс стоимости элитной недвижимости вырос на 6,5%. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на девелопера Sminex и инвестиционный холдинг «Финам».
По данным издания, на сегодняшний день за квадратный метр элитного жилья придётся заплатить порядка 2,59 млн рублей, что на 6,5% больше, чем в последнем квартале 2024 года.

«Индекс стабильно растет на 6–7% за квартал. Это подтверждает устойчивый спрос на элитную недвижимость. Мы видим, что покупатели всё чаще выбирают новые дома с насыщенным продуктовым наполнением и более дорогие лоты», — рассказал директор по оценке Sminex Святослав Куланин.

Вместе с тем наблюдается подорожание и в сфере гостиничной индустрии. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что стоимость размещения в российских курортных районах грядущим летом увеличится на 15-20 % по сравнению с прошлым годом.

По словам эксперта, рост стоимости связан с инфляцией и кадровым дефицитом в отрасли.

«Недоступность части пляжей на побережье Черного моря приведет к перераспределению туристических потоков, указал он. Так, увеличенный наплыв туристов ожидается в отелях и гостиницах Крыма. Также сохранится повышенная нагрузка в объектах размещения на курортах Калининградской области», — отметил Колесников.

Тем не менее он подчеркнул, что гостиничная индустрия готова к предстоящему курортному сезону.

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