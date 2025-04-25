В Перу нашли мумию женщины из высшего общества возрастом 5 тыс лет

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На побережье в Перу обнаружена могила женщины возрастом 5000 лет. Об этом сообщает Reuters.
Согласно предварительным данным, женщина принадлежала к высшим слоям древней цивилизации Караль. Специалисты утверждают, что одноименный город, находящийся примерно в 180 км от столицы Перу, считается старейшим в Южной Америке.
Тело женщины, которая скончалась в возрасте 20–35 лет, было найдено в мантии из синих и коричневых перьев, которые могли принадлежать амазонским попугаям ара. Археологи сообщили, что гробницу окружали корзины с подношениями, вазы, тыквы и клюв тукана.
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Тело женщины, которая скончалась в возрасте 20–35 лет, было найдено в мантии из синих и коричневых перьев, которые могли принадлежать амазонским попугаям ара. Археологи сообщили, что гробницу окружали корзины с подношениями, вазы, тыквы и клюв тукана.
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Екатерина Коршунова