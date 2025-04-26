«Самый красивый» аристократ Европы развелся русской графиней, которую считают самозванкой

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Эрцгерцог Александр Австрийский, которого прозвали самым красивым аристократом Европы, расторгнул брак с русской графиней Наташей Румянцофф-Пашкевич. Кто-то считает девушку самозванкой, сообщил журнал Woman.ru.
Наташа и Александр начали встречаться в 2017 году, а спустя шесть лет поженились в замке Белей в Бельгии. Общественность следила за красивой историей любви, которая завершилась через пару лет.
Трудности в знатной семье утаивали, но пресса заподозрила неладное в День всех влюбленных. Графиня каждый год 14 февраля публиковала совместное фото с возлюбленным, а в последний раз обошлась без этого. Она опубликовала пост о работе своего ивент-агентства.
Журналисты выяснили, что супруги и правда расстались, и девушка вернула девичью фамилию. Вокруг Румянцофф-Пашкевич ходит много слухов. Кто-то даже называет ее самозванкой, а не русской графиней.
Известно, что Наташа — дочь графа Николя Пьера Румянцофф-Пашкевича, сына Николая Румянцева-Пашкевича, появившегося на свет в Российской империи в 1906 году Он являлся военным. Мужчина не оставил никаких задокументированных заметок о себе. Его биографию издал сын.
Историки официально не признают Наташу, поскольку считают, что род графов Румянцевых по мужской линии прервался еще в 1838 году.
Сама графиня училась в дорогих школах и посещала светские мероприятия. После обнародования ее отношений с Александром Австрийским эксперты по генеалогии захотели изучить личность и происхождение Наташи. Однако они не нашли никаких фактов.
Румянцофф-Пашкевич же называет себя графиней. В таблоидах ее называют «охотницей за богатыми мужчинами». Девушка владеет крупным бизнесом по организации свадеб и иных мероприятий.
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Трудности в знатной семье утаивали, но пресса заподозрила неладное в День всех влюбленных. Графиня каждый год 14 февраля публиковала совместное фото с возлюбленным, а в последний раз обошлась без этого. Она опубликовала пост о работе своего ивент-агентства.
Журналисты выяснили, что супруги и правда расстались, и девушка вернула девичью фамилию. Вокруг Румянцофф-Пашкевич ходит много слухов. Кто-то даже называет ее самозванкой, а не русской графиней.
Известно, что Наташа — дочь графа Николя Пьера Румянцофф-Пашкевича, сына Николая Румянцева-Пашкевича, появившегося на свет в Российской империи в 1906 году Он являлся военным. Мужчина не оставил никаких задокументированных заметок о себе. Его биографию издал сын.
Историки официально не признают Наташу, поскольку считают, что род графов Румянцевых по мужской линии прервался еще в 1838 году.
Сама графиня училась в дорогих школах и посещала светские мероприятия. После обнародования ее отношений с Александром Австрийским эксперты по генеалогии захотели изучить личность и происхождение Наташи. Однако они не нашли никаких фактов.
Румянцофф-Пашкевич же называет себя графиней. В таблоидах ее называют «охотницей за богатыми мужчинами». Девушка владеет крупным бизнесом по организации свадеб и иных мероприятий.
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Ольга Енгалычева