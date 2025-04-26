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«Самый красивый» аристократ Европы развелся русской графиней, которую считают самозванкой

Александр Австрийский развелся с русской графиней Наташей Румянцофф-Пашкевич
Фото: iStock/ djedzura

Фото: iStock/ djedzura

Эрцгерцог Александр Австрийский, которого прозвали самым красивым аристократом Европы, расторгнул брак с русской графиней Наташей Румянцофф-Пашкевич. Кто-то считает девушку самозванкой, сообщил журнал Woman.ru.
Наташа и Александр начали встречаться в 2017 году, а спустя шесть лет поженились в замке Белей в Бельгии. Общественность следила за красивой историей любви, которая завершилась через пару лет.

Трудности в знатной семье утаивали, но пресса заподозрила неладное в День всех влюбленных. Графиня каждый год 14 февраля публиковала совместное фото с возлюбленным, а в последний раз обошлась без этого. Она опубликовала пост о работе своего ивент-агентства.

Журналисты выяснили, что супруги и правда расстались, и девушка вернула девичью фамилию. Вокруг Румянцофф-Пашкевич ходит много слухов. Кто-то даже называет ее самозванкой, а не русской графиней.

Известно, что Наташа — дочь графа Николя Пьера Румянцофф-Пашкевича, сына Николая Румянцева-Пашкевича, появившегося на свет в Российской империи в 1906 году Он являлся военным. Мужчина не оставил никаких задокументированных заметок о себе. Его биографию издал сын.

Историки официально не признают Наташу, поскольку считают, что род графов Румянцевых по мужской линии прервался еще в 1838 году.

Сама графиня училась в дорогих школах и посещала светские мероприятия. После обнародования ее отношений с Александром Австрийским эксперты по генеалогии захотели изучить личность и происхождение Наташи. Однако они не нашли никаких фактов.

Румянцофф-Пашкевич же называет себя графиней. В таблоидах ее называют «охотницей за богатыми мужчинами». Девушка владеет крупным бизнесом по организации свадеб и иных мероприятий.

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#развод
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Актер Владимир Новиков попал в больницу из-за проблем с сердцем
В Москве госпитализировали актера Владимира Новикова
26 апреля 2025, 13:12

Владимир Новиков (Фото: кадр из сериала «Высшая мера»)

Народного артиста России Владимира Новикова госпитализировали в Москве, сообщил Телеграм-канал Mash.
Владимир Новиков сообщил о болях в сердце, одышке, отеке ног, внезапном снижении слуха и общем недомогании. Отмечалось, что 73-летний артист страдает от ряда хронических заболеваний.

За свою карьеру Народный артист России участвовал в съемках 58 картин, со своей второй супругой сыграл 15 свадеб — 14 раз пара разводилась и один раз венчалась.

Ранее стало известно, что Михаил Боярский 9 мая выступит в Петербурге на бесплатном концерте после госпитализации. 13 апреля 75-летний артист упал со сцены во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Ленсовета. Актер попал в больницу с переломом ребра и ушибом лёгкого.

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Верховный суд определил, когда можно использовать нож для самообороны
Верховный суд разрешил использование ножа для самообороны и защиты детей
26 апреля 2025, 12:52

Фото: iStock/Zolnierek

Верховный суд России разрешил использовать ножи для самообороны в случае, если нападавших много, и опасность также грозит детям. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что поводом для такого разъяснения стало дело жителя Твери. Во время семейного праздника один из его гостей вступил в конфликт с соседкой. Женщина позвонила сыну с просьбой разобраться с оскорбившим её человеком. В итоге, мужчина приехал пьяный, в компании двух друзей, вооружённых деревянными палками. Мужчины набросились на предполагаемого обидчика. Досталось и самому хозяину дома, у которого в этот момент на руках была его маленькая дочь.

Тогда последний схватил нож и нанёс удары всем нападавшим, в результате чего они скончались.

Следствие вменило ему статью об убийстве, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Но в итоге суд вынес оправдательный приговор, посчитав произошедшее самообороной. Тогда семьи погибших обратились в Верховный суд, но он посчитал решение правильным.

В результате, дело было включено в обзор судебной практики. Теперь все суды на территории России должны опираться на этот пример при принятии решений.

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В Ватикане началась церемония похорон папы римского Франциска
26 апреля 2025, 11:49

Фото: iStock/carmengabriela

Торжественная церемония похорон папы римского Франциска проходит в субботу на площади Святого Петра в Ватикане. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на мероприятие прибыли более 160 делегаций от стран и международных организаций. По сведениям полицейского управления Рима, на самой площади уже за час до начала заупокойной службы собрались 140 тысяч человек.

Богослужение возглавляет декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.

Также сообщается, что пространство площади было разделено на несколько секторов, в которых разместятся делегации политиков, кардиналы и архиепископы и иные приглашённые участники из числа духовенства.

Последними на церемонию прощания приехали президент США Дональд Трамп, глава Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Они в составе большой делегации вместе вышли из базилики.

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Минтранс хочет запретить парковку электросамокатов на тротуарах и дорожках
26 апреля 2025, 06:42

Фото: iStock/Oleg Elkov

Минтранс подготавливает законопроект, по которому будет введен запрет на парковку электросамокатов на тротуарах и дорожках. Об этом сообщает РИА Новости.
Проект подготавливается после обращения депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона.

«В частности, проектом предусматривается запрет на стоянку СИМ на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне вне мест, обозначенных специальным знаком или линиями дорожной разметки», — прокомментировали в Минтрансе.

Ранее главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед МЗ МО и Главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал о способах, которые помогут избежать травм на электросамокатах. Напомним, что сезон проката данного транспорта стартовал в Московской области с 15 марта.

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McDonald's начинает свое возвращение в Россию
McDonald's регистрирует товарный знак в Роспатенте для выпуска продукции в РФ
26 апреля 2025, 06:16

Фото: iStock/Andrey Rykov

Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в РФ для выпуска продукции в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответсвующие документы.
«Сейчас заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения. Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald's в России», — рассказала агентству генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

Заявка на регистрацию товарного знака была подана компанией еще в декабре прошлого года. Уже в апреле ее приняли на рассмотрение. Компания рассчитывает продавать в России еду и напитки под товарным знаком «Макдоналдс». Помимо этого организация хочет начать осуществлять в РФ предоставление ресторанных услуг и доставку еды.

По словам Акиншиной, соответствующая заявка говорит о намерении McDonald's вернуться на российский рынок после ухода в 2022 году.

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