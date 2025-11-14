Врач перечислила неочевидные симптомы сахарного диабета

14 ноября 2025, 19:02

Врач Белоусова: временное ухудшение зрения может указывать на сахарный диабет

Фото: iStock/everydayplus

Временное ухудшение зрения, постоянная усталость и слабость без причины могут указывать на наличие сахарного диабета. Об этом предупредила врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.





По его словам, повышенный уровень глюкозы в крови может вызывать изменения в сетчатке глаз, что приводит к снижению остроты зрения.





«Частые инфекционные заболевания, особенно респираторные, кожные и болезни мочеполовой системы, могут указывать на развитие сахарного диабета. Это связано с тем, что длительно повышенный уровень сахара в крови способен ослаблять иммунитет и создавать благоприятные условия для размножения болезнетворных микроорганизмов», — добавила Белоусова в разговоре с «Газетой.Ru».

«Важно помнить, что СД2 — это не только «повышенный сахар». Это состояние со сложными нарушениями, которые затрагивают работу всего организма. Поэтому очень важно следить сразу за несколькими параметрами, которые вместе формируют так называемый метаболический синдром и могут повлиять на течение заболевания», — отметила врач.