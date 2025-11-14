Врач перечислила неочевидные симптомы сахарного диабета
Врач Белоусова: временное ухудшение зрения может указывать на сахарный диабет
Временное ухудшение зрения, постоянная усталость и слабость без причины могут указывать на наличие сахарного диабета. Об этом предупредила врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.
По его словам, повышенный уровень глюкозы в крови может вызывать изменения в сетчатке глаз, что приводит к снижению остроты зрения.
«Частые инфекционные заболевания, особенно респираторные, кожные и болезни мочеполовой системы, могут указывать на развитие сахарного диабета. Это связано с тем, что длительно повышенный уровень сахара в крови способен ослаблять иммунитет и создавать благоприятные условия для размножения болезнетворных микроорганизмов», — добавила Белоусова в разговоре с «Газетой.Ru».
Также на сахарный диабет могут указывать беспричинные усталость и слабость и медленное заживление ран. При появлении данных симптомов эксперт посоветовала обратиться к врачу для проведения дальнейшей диагностики.
В свою очередь врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, руководитель группы региональных медицинских советников АО «Сервье» Елена Ануфриева рассказала «Известиям», что сахарный диабет 2 типа резко увеличивает вероятность инфаркта.
«Важно помнить, что СД2 — это не только «повышенный сахар». Это состояние со сложными нарушениями, которые затрагивают работу всего организма. Поэтому очень важно следить сразу за несколькими параметрами, которые вместе формируют так называемый метаболический синдром и могут повлиять на течение заболевания», — отметила врач.
Она уточнила, что одновременное наличие гипертонии и СД2 резко увеличивает вероятность инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности.
По словам Ануфриевой, человек может жить полноценной жизнью с этим заболеванием при осознанном подходе к нему.