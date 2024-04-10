Пистолет-пулемет ПП-2000 прошел рекордный тест по стрельбе с грязью внутри – видео

Фото: сайт Ростеха
Российский пистолет-пулемет ПП-2000 прошел рекордный тест, сообщили в «Ростехе».
В телеграм-канале госкорпорации опубликовано видео, на котором представлено испытание вооружения.
В ходе тестирования пистолет бросали об лед, заливали водой из лужи, закапывали в грязь и глину. Кроме того, пистолет-пулемет переехал внедорожник. Оружие продолжило работать, несмотря на такие условия.
В ведомстве отметили, что ранее подобные испытания не проводились. Пулемет пытались «убить» всем доступными способами, но не смогли, говорится в материале.
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В ходе тестирования пистолет бросали об лед, заливали водой из лужи, закапывали в грязь и глину. Кроме того, пистолет-пулемет переехал внедорожник. Оружие продолжило работать, несмотря на такие условия.
В ведомстве отметили, что ранее подобные испытания не проводились. Пулемет пытались «убить» всем доступными способами, но не смогли, говорится в материале.
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Анастасия Хохлова