«Сосредоточились на артиллерии»: ВС РФ вскоре перебьют всё оружие ВСУ

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Российские силы, перебив украинские системы ПВО, сосредоточились на уничтожении артиллерии, с таким заявлением выступил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Уничтожив воздушные силы и системы ПВО Украины, россияне теперь, похоже, сосредоточились на уничтожении артиллерии ВСУ», — прокомментировал происходящее на полях спецоперации Меркурис.
Эксперт напомнил, что российская сторона стала использовать гораздо больше беспилотных летательных аппаратов. Именно с их помощью российская армия может добить остатки украинского оружия.
Меркурис добавил, что ВСУ уже потеряли множество укрепленных позиций. Сейчас им приходится размещать оружие под открытым небом, где оно становится лёгкой целью для российских БПЛА.
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Евгения Парфентьева